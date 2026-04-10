Nuevo presidente (e) de Ecopetrol ve potencial en Venezuela; espera licencia OFAC y precios internacionales estables

La salida temporal de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol marcó un cambio en la dirección de la estatal energética colombiana, aunque varios puntos de su agenda se mantienen. Uno de ellos es la posible inversión de la compañía en Venezuela.
En su primera rueda de prensa, el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, señaló que el país vecino tiene un gran potencial energético, aunque aclaró que la compañía espera obtener una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC en sus siglas en inglés) del gobierno de EE. UU. para poder avanzar en eventuales inversiones.
Analistas del mercado advirtieron que, además de esa autorización, también se necesitarían precios internacionales estables y estudios técnicos rigurosos para determinar si vale la pena desarrollar proyectos en ese mercado.
El potencial energético de Venezuela
Este país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentrando cerca de 20 % del total global. Le siguen Arabia Saudita, Irán, Canadá, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Rusia.
Según estimaciones del gobierno estadounidense, la recuperación del sistema energético venezolano podría requerir inversiones cercanas a US$100.000 millones. A mediados de febrero de 2026, Washington otorgó autorizaciones a través de dos circulares a compañías como Chevron, Repsol, Shell, Eni y BP para operar en ese mercado.
Las sanciones estadounidenses han vinculado a varias empresas venezolanas con la lista OFAC, conocida también como Lista Clinton, lo que limita la posibilidad de que compañías como Ecopetrol desarrollen negocios directos en ese mercado sin autorización previa.
“En el tema OFAC se sigue avanzando. Esperamos que nos den respuesta lo antes posible, y una vez la tengamos, la compartiremos, porque eso sería un hito. Venezuela es una oportunidad. Como compañía contamos con la capacidad y la experiencia de nuestros trabajadores para contribuir al restablecimiento de una industria como la venezolana. Podemos aportar conocimiento técnico y operativo que podría representar una gran oportunidad para nosotros”, afirmó Hurtado.
Importación de gas venezolano
El Gobierno colombiano también ha manifestado su interés en importar gas desde Venezuela, debido a que Colombia perdió la capacidad de producir su propio gas para satisfacer la demanda de hogares, gas vehicular y pequeños comercios desde diciembre de 2024. A mediados de marzo de 2026, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo reuniones con representantes del gobierno estadounidense para avanzar en la obtención de licencias OFAC que permitan materializar estas operaciones.
El Ministerio planteó dos posibles mecanismos para importar gas: la primera era reacondicionar el gasoducto Antonio Ricaurte, lo que implicaría intervenir cerca de cinco kilómetros de infraestructura y tomaría entre tres y cuatro meses; la segunda era establecer una conexión temporal mediante líneas flexibles que habiliten el suministro de gas hacia Colombia.
Las inversiones necesarias para reactivar el gasoducto podrían rondar en US$330 millones, aunque todavía no está claro si el costo sería asumido por Ecopetrol o por Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En paralelo, también se puso sobre la mesa la posibilidad de que Colombia no solo importe gas, sino que exporte energía eléctrica hacia Venezuela. El gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, dijo en entrevista con este medio que, si se abriera esa oportunidad, filiales del grupo como Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) y Electrificadora de Santander (ESSA), ubicadas en zonas fronterizas, podrían estar en capacidad de abastecer parte del mercado venezolano.
Para el analista energético Julio César Vera, también presidente de XUA Energy, el mercado venezolano representa una alternativa que Ecopetrol debería analizar con cuidado, siempre que existan garantías de estabilidad jurídica y condiciones claras.
“En las condiciones actuales aún no están dadas todas las variables, pero el análisis debe continuar. Incluso se podrían explorar esquemas de participación con terceros que ayuden a mitigar riesgos. El potencial de Venezuela en crudos pesados es importante,”, explicó Vera.y la experiencia de Ecopetrol en ese tipo de producción podría representar una ventaja competitiva para una eventual participación.
El analista añadió que cualquier decisión también dependerá del comportamiento de los precios internacionales del crudo. En la tarde del 9 de abril de 2026, el Brent rondaba en US$97 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en cerca de US$99 por barril.
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Vera concluyó que los proyectos en Venezuela requerirían una visión de mediano y largo plazo, por lo que las decisiones de inversión deberían basarse en análisis rigurosos y no únicamente en coyunturas de mercado, especialmente en un país donde participan algunas de las mayores compañías energéticas privadas del mundo.