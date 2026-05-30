En cinco años se duplicaron las ganancias de artistas colombianos en Spotify; este es el balance

La música colombiana continúa ganando espacio en los mercados internacionales y consolidándose como una de las principales exportaciones culturales del país.
Según los resultados de Loud & Clear Colombia 2026, el informe anual de Spotify sobre regalías y economía del streaming, hay un crecimiento sostenido de los ingresos generados por artistas nacionales dentro de la plataforma.
De acuerdo con Spotify, los artistas colombianos generaron más de $468.000 millones en regalías durante 2025, cifra que representa más del doble de los ingresos reportados en 2021.
Uno de los datos más relevantes del informe es que más del 90 % de esas regalías provinieron de oyentes ubicados fuera de Colombia, reflejando el alcance internacional que han logrado los artistas del país en los últimos años.
La plataforma destacó que este crecimiento no solo responde al desempeño de algunos artistas consolidados, sino también a la expansión de un ecosistema musical más amplio, en el que cada vez más creadores logran monetizar sus contenidos y construir audiencias globales.
Relacionado: BIME Bogotá 2026: proyecta negocios por US$10 millones y reunirá a los empresarios más importantes de la industria musical
Crece el descubrimiento de artistas colombianos
Spotify también reportó que durante 2025 los artistas colombianos fueron descubiertos más de 2.500 millones de veces por nuevos oyentes en todo el mundo.
La cifra representa un crecimiento de 11 % frente al año anterior y evidencia el avance de la música colombiana en playlists, recomendaciones algorítmicas y búsquedas realizadas por usuarios de la plataforma.
El fenómeno se da en un contexto de expansión global de la música en español. Según Spotify, las regalías generadas por este repertorio crecieron 37 % en los últimos años, impulsadas por la creciente demanda de contenidos en mercados de América Latina, Norteamérica y Europa.
La interacción de los usuarios con la música colombiana también mostró un comportamiento destacado. Durante 2025 se crearon más de 123 millones de playlists en el mundo que incluyen artistas colombianos, mientras que en Colombia la cifra superó los 9 millones.
Relacionado: Yuri Buenaventura: “El 50 % de la música en español nace en Colombia”
Más artistas construyen audiencias globales
El informe también señala que el streaming está permitiendo que más artistas desarrollen carreras de largo plazo con audiencias internacionales.
Spotify destacó casos como los de Blessd y Nanpa Básico, artistas que han ampliado significativamente su alcance en los últimos años gracias a la exposición obtenida dentro de la plataforma y a la expansión de la música colombiana en mercados globales.
Según la compañía, estos resultados reflejan una industria musical en crecimiento y una distribución más amplia de las regalías generadas por el streaming, en un entorno donde cada vez más artistas encuentran oportunidades para monetizar su trabajo y conectar con nuevos públicos dentro y fuera de Colombia.