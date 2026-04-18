BIME Bogotá 2026: proyecta negocios por US$10 millones y reunirá a los empresarios más importantes de la industria musical

Bogotá se prepara para recibir del 5 al 7 de mayo de 2026 la quinta edición de BIME en América Latina, un encuentro que congregará a los representantes de las compañías más importantes de la industria musical.
La edición proyecta un impacto de negocio cercano a los US$10 millones (más de $38.000 millones), impulsado por acuerdos, alianzas estratégicas y oportunidades comerciales que se generan durante el evento.
La ciudad se consolida como una de las principales plataformas de conexión entre Europa y América Latina en un momento en que la música en español marca el rumbo del sector a nivel internacional.
De acuerdo con datos de la organización, el 42 % de los asistentes reporta haber cerrado al menos un negocio dentro de la semana posterior a su participación, mientras que el 55 % identifica tres o más oportunidades de negocio durante el encuentro y el 39 % al menos una.
Este desempeño se da en un contexto en el que la industria musical global mantiene una expansión sostenida impulsada principalmente por el streaming.
Según el más reciente informe de la IFPI, los ingresos de la música grabada a nivel mundial superan los US$ 28.000 millones, con América Latina como una de las regiones de mayor crecimiento, apalancada por el auge de la música en español.
BIME 2026: Lugares, artistas y empresarios
BIME 2026 se articula en torno a tres dimensiones: un congreso profesional con conversaciones sobre lo que mueve la industria musical hoy; una plataforma de negocios y networking de alto nivel; y un festival con más de 50 artistas iberoamericanos en escenarios de la ciudad.
En su dimensión de congreso, la edición reúne a algunos de los ejecutivos más influyentes del negocio musical global.
Entre los invitados confirmados se destacan Manuel Abud, CEO de The Latin Recording Academy; Sandra Jiménez, Head of Music Latam & US Latin de YouTube; Andreas Katsambas, President de Chartmetric; y Leila Cobo, codirectora de contenidos de Billboard.
También participarán AJ Ramos, Head of Artist Partnerships Latin Music & Culture de Google/YouTube; Luis Fernández, presidente de Universal Music España; Jordi Puig, CEO de Vive Latino/OCESA; y José Nova, Head of Latin de Complex.
En el ámbito del management artístico,estará presente Walter Kolm, reconocido por liderar las carreras de Carlos Vives, Morat, Silvestre Dangond, Emilia y Prince Royce.
La agenda se complementa con la participación de líderes de algunas de las agencias de booking más influyentes a nivel global: Tom Windish (The Team), Rob Markus (WME) y Devin Landau (CAA).
El programa profesional también incluye conversaciones con figuras clave de la música como Juanes, Sky Rompiendo, Ela Minus, Alejandro Cardona (Perro Negro), Ela Taubert y Taiko, junto a más de cincuenta artistas iberoamericanos que se presentarán en vivo en distintos venues de Bogotá a lo largo de los tres días.
El evento se desarrollará en sedes como la Universidad EAN y el Centro de la Felicidad de Chapinero (CEFE). Más del 30 % de los asistentes llegarán desde más de 30 países de Iberoamérica y Europa, lo que convierte a BIME Bogotá en el punto de encuentro más denso del negocio musical en español a escala global.