La propuesta de desarrollo del programa de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo concibe la conectividad material como un eje fundamental para articular las regiones del país.
Esta postura parte del principio de que «la transformación territorial consiste en hacer que el país deje de estar partido entre territorios que avanzan y territorios que esperan», de acuerdo con su plan de gobierno.
La perspectiva del documento indica que «Colombia necesita conectarse física, digital, social y también institucionalmente: con agua, vivienda, vías, energía, conectividad, mercados, servicios y presencia real del Estado».
Bajo esta perspectiva, se plantea que el avance de las obras públicas «no puede hacerse a costa del ambiente ni contra las comunidades» y agrega que el desarrollo «tiene que servir para unir al país, ordenar sus territorios y ciudades, y conservar la riqueza natural que sostiene su futuro».
Intervención en vías rurales y continuidad de contratos
De otro lado, el programa detalla una estrategia vial que contempla el denominado «Plan vial campesino», mediante el cual la candidata señala textualmente que intervendrá 35.000 km de vías rurales.
Este plan se desglosa específicamente en la construcción de 10.000 km de nuevas vías terciarias. Asimismo, abarca 25.000 km de mantenimiento de emergencia, preventivo y rutinario.
Dichas labores de mantenimiento se realizarán «con maquinaria amarilla que pagará el Gobierno Nacional», la cual se «pondrá al servicio de los alcaldes, con ayuda de las juntas de acción comunal».
Paralelamente, en materia de proyectos de gran escala, el programa determina que se debe «daremos continuidad a los contratos de obra pública y de Asociaciones Público-Privadas (APP)». De igual manera, se establece la instrucción para destrabar los proyectos actuales en ejecución.
La meta concreta plasmada en el texto es ejecutar al 100 % los proyectos 4G y 5G, incluyendo también los proyectos en otros modos de transporte y otros sectores de la infraestructura.
Logística multimodal, transporte masivo y servicios públicos
En lo relacionado con la movilidad nacional, la propuesta se enfoca en «estructurar y/o desarrollar proyectos de infraestructura». A su vez, el documento señala que impulsará las iniciativas privadas en los modos vial, férreo, aéreo, portuario y fluvial, para mejorar la logística multimodal.
Para los entornos urbanos y las ciudades intermedias, se plantean alternativas de transporte de pasajeros. El documento afirma que se desarrollarán proyectos de movilidad sostenible para el transporte masivo de pasajeros en los grandes centros urbanos y ciudades intermedias.
El programa detalla que este sistema se basará en opciones de movilidad limpia e, incluso, afirma de forma implícita que habrá «buses eléctricos, líneas de metro y trenes de cercanías”.
Finalmente, en infraestructura de servicios básicos hay metas habitacionales y de saneamiento, para lo cual se contempla «la construcción e intervención de acueductos en todo el país».
La meta de la iniciativa es asegurar «que un millón de hogares cuenten con nuevos accesos a agua potable y saneamiento básico».