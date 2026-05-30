El senador y candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha denominado su propuesta económica como el «segundo tiempo del cambio», en relación con la promesa de que se alejará de los modelos tradicionales de estatización y se centrará en lo que él llama un «capitalismo productivo, diverso y diversificado».
Este es uno de los tres perfiles económicos de los candidatos más opcionados para llegar a la Casa de Nariño, de acuerdo con las encuestas, que publica Valora Analitik en el marco de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo y se basan en la información consignada en los programas de gobierno y en las declaraciones públicas dadas.
La promesa de Cepeda es priorizar la equidad social como motor del crecimiento. Según su lectora, Colombia ha perdido décadas dependiendo exclusivamente de la extracción de petróleo, carbón y gas, por lo que quiere centrarse en dinamizar el Producto Interno Bruto (PIB) basado en una revolución agraria y el fortalecimiento del turismo.
En detalle, con la revolución agraria propone convertir al sector agropecuario en el motor de la economía nacional. Además, le apuntará a alcanzar los 12 millones de visitantes para el año 2030, duplicando el gasto turístico de US$7.000 a US$14.000 millones.
Por otro lado, de cara a su relación con el sector empresarial, ha dicho que planea financiar 200.000 microempresas familiares en cuatro años de gobierno, otorgando créditos flexibles de hasta $50 millones.
El candidato no solo ha sido un defensor constante de la gestión económica del presidente Gustavo Petro, sino que la describe como exitosa. Por ello, planea extender políticas como los fuertes aumentos al salario mínimo con el objetivo de mejora la demanda interna.
Un pacto fiscal para corregir el desbalance en las cuentas públicas
Para enfrentar el déficit y la deuda, Iván Cepeda ha dicho que rechaza las reformas tributarias, en su lugar propone un pacto fiscal nacional bajo la premisa de «todos ponen».
Aunque en sus entrevistas no ha descartado ajustes tributarios, su prioridad es combatir la evasión fiscal, la cual estima en $30 billones. También ha defendido el principio de progresividad, donde los sectores con mayores ingresos y el sector financiero tributen de acuerdo con su capacidad.
De hecho, propone tratamientos tributarios preferenciales para empresas que contraten a lo que denomina jóvenes certificados, aunque no ha detallado quiénes harían parte de este grupo y cómo se certificarían.
Cepeda reconoce un déficit primario persistente, que se refleja en un aumento de los gastos públicos (sin intereses) por encima de los ingresos, pero propone abordarlo mediante lo que denominó una ley de austeridad republicana.
Su programa de gobierno incluye la estabilización y refinanciación de la deuda pública a través de una «gestión activa de pasivos» para mejorar el perfil de vencimientos. No se encontraron menciones específicas sobre subastas de TES en sus declaraciones.
También ha defendido que el gasto público estará enfocado en la inversión social y territorial más que en el sostenimiento de la burocracia.
Al respecto, propone reducir el salario del presidente y los ministros, además de recortar gastos suntuarios en publicidad, viajes y representación.
Además, ha hablado de buscar otras fuentes de ingresos, por ejemplo, plantea una transformación estructural del Sistema General de Regalías (SGR) para recuperar cerca de $12 billones que hoy se dispersan en proyectos ineficientes o se pierden por corrupción.
Una de sus propuestas más radicales es reformar la Ley 80 de 1993 para permitir que Juntas de Acción Comunal, asociaciones campesinas y organizaciones territoriales puedan contratar directamente con el Estado obras menores, como vías terciarias, en línea con las políticas del gobierno actual.