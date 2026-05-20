El plan de Iván Cepeda para bajarse el salario si es presidente: También lo haría con ministros 

A menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo de 2026, el debate sobre el gasto público y los privilegios del alto gobierno volvió a tomar fuerza en la campaña electoral.
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En medio de las discusiones sobre déficit fiscal, funcionamiento del Estado y uso de recursos públicos, una de las propuestas que más ha llamado la atención entre los seguidores del candidato presidencial Iván Cepeda Castro tiene que ver con una reducción directa en los salarios y gastos del poder ejecutivo.
El aspirante de la coalición del Pacto Histórico plantea un modelo de austeridad que impactaría no solo el ingreso del presidente de la República, sino también el de ministros, ministras y altos funcionarios del Gobierno Nacional en caso de llegar a la Casa de Nariño.
Según el programa de gobierno publicado por la campaña de Cepeda, el objetivo es reducir parte de los gastos considerados excesivos dentro de la rama ejecutiva y redirigir esos recursos hacia programas sociales, inversión pública y fortalecimiento institucional.
Ley de Austeridad Republicana: la propuesta de Iván Cepeda para reducir gastos del Gobierno
La propuesta contempla una transformación inmediata del régimen salarial del Ejecutivo mediante recortes sobre asignaciones mensuales, gastos de representación y partidas relacionadas con funcionamiento estatal. La idea, según el equipo programático del candidato, es que los ajustes comiencen desde el inicio de un eventual mandato presidencial.
Para implementar estas medidas, la campaña plantea presentar ante el Congreso una denominada Ley de Austeridad Republicana, iniciativa que tendría mensaje de urgencia para acelerar su trámite legislativo.
Mientras avanza esa discusión en el Capitolio, el plan también contempla la expedición de directivas y actos administrativos orientados a congelar parte de los gastos de funcionamiento del Ejecutivo y redirigir esos recursos hacia inversión y bienestar social.
“Los miembros de mi gobierno vivirán como vive la mayoría del pueblo colombiano. Reduciremos en el primer día, en el primer segundo de gobierno, el salario del presidente de la República y de los ministros y ministras que decidan acompañarnos. Las condiciones de vida, vivienda, transporte, seguridad y descanso se ajustarán estrictamente a lo necesario para ejercer las funciones, sin lujos y sin excesos”, dice el plan de Gobierno de Iván Cepeda.
La estrategia no se limitaría únicamente al salario base de los altos funcionarios. El programa propone una revisión profunda de distintos componentes asociados al funcionamiento del alto gobierno, incluyendo vehículos oficiales, esquemas de seguridad, viajes, viáticos, eventos institucionales y gastos de representación. No obstante, la propuesta que hasta el momento se conoce, no precisa cifras exactas ni porcentajes de reducción.
En materia de transporte y seguridad, la propuesta plantea reducir las flotas oficiales y limitar la asignación de escoltas únicamente a los niveles mínimos requeridos para garantizar la operación de las entidades y la seguridad de los funcionarios.
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También se busca eliminar gastos asociados a recepciones, eventos protocolarios y publicidad institucional que no tenga una finalidad estrictamente informativa o de servicio público.
En cuanto a los viajes oficiales, la propuesta establece restricciones sobre comisiones nacionales e internacionales y plantea que cualquier gasto adicional relacionado con hotelería, beneficios especiales o manutención fuera de lo estrictamente necesario sea asumido directamente por el funcionario correspondiente.
Cuánto es el salario del presidente y cuánto reciben los ministros
Actualmente, el salario bruto del presidente de Colombia supera los $52 millones mensuales. Aunque la asignación básica ronda los $12 millones, el ingreso total aumenta significativamente debido a otros componentes salariales. Entre ellos se encuentran gastos de representación que superan los $22 millones mensuales y una prima especial de servicios cercana a $16,9 millones.
Por su parte, los ministros y directores de departamentos administrativos tienen actualmente una remuneración mensual de $30.770.246, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 312 de 2026 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Ese ingreso se compone de una asignación básica de $8.418.751, gastos de representación por $14.966.638 y una prima de dirección de $7.384.857.
La propuesta de Iván Cepeda Castro busca justamente intervenir esos componentes salariales y otros gastos de funcionamiento que, según el programa de gobierno, representan una carga elevada dentro del presupuesto estatal.
El programa del candidato del Pacto Histórico también incluye medidas relacionadas con contratación estatal y control del gasto público.
La propuesta contempla un esquema de auditorías concurrentes para procesos relacionados con compra y arrendamiento de bienes, adquisición de vehículos y aeronaves oficiales, así como contratos de infraestructura y obra pública.
Además, el programa plantea solicitar acompañamiento de organismos de control fiscal y veedurías para supervisar el uso de recursos públicos y reducir riesgos de corrupción o malversación. Esa vigilancia también se extendería a representaciones diplomáticas y oficinas de Colombia en el exterior.
El modelo de austeridad que propone Cepeda también buscaría extenderse a otros niveles del Estado. Según el planteamiento de campaña, se promovería una invitación formal al Congreso, gobernaciones y alcaldías para revisar sus esquemas de privilegios y gastos considerados innecesarios.
Aunque las propuestas de austeridad suelen generar respaldo entre sectores ciudadanos inconformes con los privilegios de la clase política, históricamente han enfrentado obstáculos jurídicos y políticos cuando intentan implementarse desde el Gobierno.
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En distintos periodos presidenciales, varios candidatos han prometido reducir salarios y gastos del Estado, pero muchas de esas iniciativas han encontrado límites legales relacionados con normas salariales, autonomía institucional y trámites legislativos.