La solución a los problemas de salud que propone Paloma Valencia: Medicamentos, atención y más

A pocos días de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo, los candidatos continúan presentando propuestas con las que buscan atraer el respaldo ciudadano y alcanzar la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030. Uno de los temas que ha ocupado un lugar central en la campaña es la salud, sector que atraviesa múltiples dificultades relacionadas con la prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la atención oportuna a los pacientes.
En este contexto, la candidata del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, dio a conocer varias propuestas orientadas a reformar y fortalecer el sistema de salud en caso de llegar a la Casa de Nariño. La aspirante aseguró que una de sus prioridades será implementar un modelo enfocado en la atención de los pacientes y en la reducción de las fallas que actualmente afectan a millones de usuarios en todo el país.
Propuestas buscan mejorar la atención y reducir represamientos
Dentro de sus planteamientos, Valencia afirmó que impulsará un plan de salud enfocado en “cuidar, atender y salvar vidas”, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema y mejorar el acceso a los servicios médicos. La candidata sostuvo que el país necesita medidas que permitan agilizar procedimientos y garantizar tratamientos oportunos para quienes requieren atención especializada.
Uno de los puntos que destacó durante la presentación de sus propuestas fue la necesidad de resolver el represamiento de citas, procedimientos y tratamientos médicos que, según indicó, supera los 10 millones de atenciones pendientes en el sistema de salud. Frente a esta situación, señaló que promoverá mecanismos que permitan acelerar la prestación de servicios y disminuir los tiempos de espera para los pacientes.
La candidata también aseguró que buscará fortalecer el abastecimiento de medicamentos mediante compras masivas que permitan garantizar una entrega más rápida y eficiente. Según explicó, esta estrategia tendría como objetivo evitar los retrasos y dificultades que actualmente enfrentan miles de personas para acceder a tratamientos formulados por especialistas.
Otro de los anuncios realizados por Valencia está relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La aspirante indicó que impulsará ajustes en este mecanismo de financiación con el fin de responder a las necesidades reales de los usuarios del sistema. De acuerdo con su propuesta, se dará prioridad a pacientes con enfermedades crónicas, personas diagnosticadas con enfermedades huérfanas y ciudadanos en condición de discapacidad.
Además, la candidata aseguró que buscará fortalecer la atención médica en regiones apartadas del país mediante herramientas tecnológicas. En ese sentido, planteó ampliar el uso de la telemedicina con equipos diagnósticos conectados a internet satelital, estrategia que, según explicó, permitiría acercar los servicios de salud a comunidades con dificultades de acceso por razones geográficas.