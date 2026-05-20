Juan Daniel Oviedo asumiría gerencia para enfrentar crisis de salud en gobierno de Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia anunció que Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, asumirá el rol de “gerente para la crisis de la salud” en caso de llegar al Gobierno, con el objetivo de liderar un plan de choque durante los primeros 100 días de mandato.
El anuncio se produce en medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud colombiano, marcadas por retrasos en la entrega de medicamentos, citas médicas represadas y problemas financieros en hospitales y clínicas.
Según explicó Valencia, Oviedo tendría a cargo la ejecución de medidas para estabilizar la atención y garantizar el acceso a servicios y tratamientos.
Entre las metas planteadas se encuentran destrabar cerca de 10 millones de citas y fortalecer el abastecimiento de medicamentos mediante una inyección extraordinaria de recursos.
La propuesta también incluye el pago de deudas acumuladas con hospitales, clínicas y trabajadores del sector salud, así como mecanismos para evitar el deterioro financiero de las instituciones prestadoras de servicios.
Otra de las medidas anunciadas es la creación de un Puesto de Mando Unificado operando las 24 horas desde la Presidencia de la República para monitorear la crisis sanitaria y coordinar respuestas en tiempo real.
Además, Oviedo lideraría una auditoría forense al sistema de salud, comenzando por Nueva EPS, con el propósito de identificar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y establecer responsabilidades.
Durante la presentación de la propuesta, Valencia destacó la experiencia técnica de Oviedo, quien fue director del DANE y ha trabajado como asesor de entidades estatales en temas regulatorios y económicos.
Por su parte, Oviedo aseguró que el plan buscará acelerar la entrega de medicamentos, ampliar la atención en zonas rurales mediante telemedicina y recuperar la capacidad operativa del sistema desde el inicio de un eventual gobierno.
“La recuperación del sistema de salud exige decisiones rápidas, capacidad de ejecución y coordinación permanente”, afirmó Oviedo.