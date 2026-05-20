Ecopetrol sube 6,45 % y lidera el avance del índice MSCI Colcap

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 19 de mayo de 2026 en 2.110,01 puntos registrando una variación positiva de 0,43 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 2,03 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.070 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.200 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $208.247 millones, mostrando una variación positiva de 46,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $141.882 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 6,45 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $114.145 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,74 %) que negoció $31.083 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest sin cambios 0,00 %) que transaron un monto de $12.865 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) que suben 6,45 %.
- En la segunda casilla, Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) que avanzó 1,77 %.
- Finalmente, Títulos Inmobiliarios (TIN) que se valorizaron 1,28 %.
Las acciones de Grupo Éxito (Éxito) cayeron – 2,72 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap