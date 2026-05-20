Bogotá-Región creció 5,3 % en proyectos de inversión extranjera en 2025; entre las tres ciudades líderes de América Latina

El más reciente Informe de Inversión Extranjera Directa (IED) elaborado por Invest in Bogotá registró 119 nuevos proyectos en 2025, lo que representó un crecimiento de 5,3 % frente al año anterior.
El resultado contrasta con el panorama internacional, marcado por una caída de 17,2 % en los proyectos de inversión nueva y de expansión a nivel mundial y una contracción de 11,5 % en América Latina y el Caribe.
En este contexto, Bogotá se consolidó como la tercera ciudad de América Latina con mayor número de proyectos de inversión extranjera y la segunda con mayor crecimiento entre las principales capitales receptoras de IED en la región, con un incremento de 32,6 %. Además, fue la única ciudad colombiana ubicada dentro del top 10 regional.
El informe también evidenció que Bogotá-Región concentró más del 51 % de los proyectos de inversión extranjera que llegaron al país durante 2025, reafirmando su papel como principal epicentro de atracción de inversión en Colombia.
Los sectores de retail y productos de consumo, servicios corporativos, y software y servicios TI lideraron la llegada de inversión extranjera, concentrando el 69 % de los proyectos anunciados para la ciudadregión. Entre los proyectos destacados del año se encuentran la llegada de la multinacional Electronic Arts, con una inversión estimada de US$ 120 millones; la nueva sede regional de Scania, con US$ 63,7 millones; un proyecto de Equinix en el sector de data centers por US$ 28 millones; y una iniciativa de Zelestra en energías renovables por más de US$ 20 millones.
Estados Unidos se mantuvo como el principal país inversionista en Bogotá-Región, con una participación de 27,7 % en el número de proyectos de IED, seguido por España y Alemania.
Asimismo, Europa consolidó su presencia en la ciudad-región al representar el 37 % de los proyectos de inversión extranjera anunciados durante 2025.
En términos de empleo, los proyectos anunciados durante el año proyectaron la generación de más de 13.400 nuevos puestos de trabajo, especialmente en actividades asociadas a servicios empresariales, centros de soporte, tecnología y operaciones corporativas.