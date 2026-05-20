Premercado | Hoy máxima expectativa por resultados financieros de Nvidia

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos registraron caídas generalizadas el miércoles, con las acciones tecnológicas siguiendo las pérdidas nocturnas de Wall Street, mientras los inversores se mostraban cautelosos antes de la publicación de los resultados trimestrales del gigante de los chips Nvidia, prevista para más tarde en el día.
El Nikkei 225 de Japón cayó un 1,5 %, mientras que el índice Topix en general retrocedió un 1,7 %.
El Kospi de Corea del Sur se desplomó más de un 2,5 %. Las acciones de Samsung revirtieron las ganancias iniciales y cayeron más de un 4 % después de que la compañía anunciara que las negociaciones con el sindicato se rompieron debido a diferencias irresolubles en varios asuntos pendientes.
La agencia de noticias Yonhap informó que el sindicato de Samsung iniciará una huelga a partir del jueves 21 de mayo, tal como estaba previsto.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas abrieron a la baja el miércoles, mientras los inversores se preparan para conocer los resultados de Nvidia, que podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre el estado del auge de la inteligencia artificial.
El índice Stoxx 600 caía un 0,1 %, el Dax de Alemania retrocedía un 0,4 %, el CAC 40 de Francia perdía un 0,3 % y el FTSE 100 del Reino Unido cedía un 0,4 %.
Está previsto que se publique más tarde el índice de precios al consumo definitivo de abril para la zona euro, mientras que las cifras de inflación similares en el Reino Unido se moderaron.
Ante la perspectiva de una aceleración de las subidas de precios, los mercados empiezan a apostar por que el Banco Central Europeo y muchas de sus homólogas podrían verse obligados a subir los tipos de interés. El repunte de los rendimientos de la deuda pública en los últimos días ha enturbiado la confianza en la renta variable.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. operan prácticamente sin cambios, mientras que los principales índices de Wall Street cerraron a la baja por tercera sesión consecutiva el martes, con las acciones tecnológicas y de semiconductores liderando los descensos y a la espera de los resultados de Nvidia.
Los inversores ajustan posiciones antes de la presentación de resultados trimestrales de la compañía este miércoles, cuya capitalización bursátil supera los US$5,38 billones.
Nvidia podría estar cerca de invertir unos US$30.000 millones en la última ronda de financiación de OpenAI, lo que reforzaría su posicionamiento estratégico en el ecosistema de inteligencia artificial. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada por fuentes primarias, por lo que debe tomarse con cautela.
La acción cotiza actualmente dentro de un rango de 52 semanas que va desde los US$129,16 hasta los US$236,54, lo que refleja la extraordinaria volatilidad ligada a las expectativas sobre la demanda de chips para IA.
Cualquier sorpresa —positiva o negativa— en las guías de Nvidia podría trasladarse con fuerza a los futuros del Nasdaq y, por extensión, influir en la apertura de las bolsas asiáticas y europeas del jueves.
Los mercados también esperan las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de abril, previstas para más tarde este miércoles, en busca de orientación adicional sobre las perspectivas de los tipos de interés en EE. UU.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo se mantuvieron elevados por encima de los US$110 por barril, a pesar de ceder ligeramente después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que Washington había aplazado un ataque militar planificado contra Irán.
Trump advirtió posteriormente de que EE. UU. podría atacar Irán si fracasan los esfuerzos diplomáticos, manteniendo las tensiones geopolíticas y las preocupaciones inflacionarias firmemente en la atención de los mercados.
El bloqueo del estrecho de Ormuz y el estancamiento de las negociaciones con Irán siguen pesando sobre los mercados energéticos y la renta variable.
Xavier Chapard, estratega de LBP AM, apuntó que «la ausencia de nuevas negociaciones y el hecho de que el estrecho siga bloqueado por ambas partes mantienen a los inversores en modo de espera».
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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