Ecopetrol avanza en compra de proyectos de energía eólica en La Guajira; adquiriría 49 % de dos parques eólicos

Ecopetrol avanzó en la compra del clúster eólico Jemeiwaa Ka’I en La Guajira. Según informó la compañía, adquiriría 49 % de los proyectos de energía eólica JK1 y JK2, desarrollados junto a AES Colombia. La estatal energética dio así un paso adicional en el acuerdo anunciado el 14 de abril de 2025 para comprar esa participación en dos de las seis iniciativas que conforman este desarrollo eólico.
Los proyectos JK1 y JK2 están ubicados en La Guajira y su adquisición asciende a cerca de US$25,5 millones. Ambos cuentan con una capacidad instalada de 259 megavatios y también incluyen una línea de transmisión de 35 kilómetros conectada a la subestación colectora. La compañía señaló que, junto con AES Colombia, avanza en la estructuración de los esquemas de ejecución y operación mediante un patrimonio autónomo.
Adicionalmente, Ecopetrol indicó que, una vez finalice la construcción y entren en operación, estos dos proyectos generarían cerca de 1.100 gigavatios hora al año, cifra equivalente a aproximadamente 12 % de la demanda energética promedio de la compañía. Para la estatal, esto también representaría beneficios en materia de descarbonización, con una reducción estimada de 4,3 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
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“Aún está pendiente el cumplimiento de las condiciones precedentes correspondientes a los cuatro proyectos restantes que conforman el clúster eólico Jemeiwaa Ka’I, lo que permitiría completar la adquisición de 49 % del total de este desarrollo”, indicó la compañía.
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