SuperServicios inspeccionó campos de Canacol; producción estaría por debajo de compromisos de gas en firme

La Superintendencia de Servicios Públicos realizó una inspección a los campos de producción de Canacol Energy en Córdoba, compañía que concentra cerca de 8 % de la producción de gas de Colombia. La visita se llevó a cabo en medio de advertencias sobre un posible incumplimiento en sus contratos de suministro, situación que podría tener serias implicaciones para la industria energética colombiana.
Según informó la entidad, tras verificar el estado de los pozos, los registros operativos y la infraestructura de producción, uno de los primeros hallazgos fue que la empresa tiene compromisos de entrega por 110 Giga BTU por día de gas en firme, pero durante la inspección estaba produciendo 71 Giga BTU diarios. Esto llevó al organismo a revisar las condiciones operativas, geológicas y administrativas que estarían afectando la capacidad de la compañía para cubrir la oferta comprometida.
El superintendente Felipe Durán hizo un llamado a los administradores de la compañía para que “actúen con responsabilidad”.
“Planear con rigor, inyectar los recursos necesarios para estabilizar la operación y tomar decisiones oportunas que protejan la continuidad del suministro. Exhortamos a los responsables del proceso de insolvencia en curso a actuar con la mayor celeridad posible, tramitando con diligencia cada etapa del proceso, pues cada día cuenta cuando está en juego el abastecimiento de gas de millones de colombianos”, dijo.
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La visita se realizó en las instalaciones del campo Jobo, en Sahagún (Córdoba). A esto se suma que Canacol atraviesa actualmente un proceso de reestructuración. Sin embargo, hasta ahora no se han dado señales definitivas sobre si la compañía lograría recuperarse o si, por el contrario, podría entrar en una eventual liquidación.