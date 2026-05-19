Rendimientos del sistema financiero colombiano cayeron en el primer trimestre

En el primer trimestre de 2026, el sistema financiero colombiano generó un total de $12,01 billones en rendimientos para sus clientes, según el más reciente informe de la Superintendencia Financiera.
La cifra, que corresponde exclusivamente a las utilidades obtenidas por la gestión de los recursos de terceros administrados por las entidades vigiladas, se ubicó $12 billones por debajo del dato a febrero de este año y fue inferior en $316.900 millones a la del mismo periodo en 2025.
Por industria, el primer lugar lo ocuparon los fondos administrados por sociedades fiduciarias, los cuales lideran ampliamente con utilidades de $5,86 billones; sin embargo, la diferencia respecto a 2025 superaba los $2,3 billones.
En contraste, los fondos de pensiones y cesantías reportaron beneficios por $3,3 billones y estos fueron $2,2 billones más altos que los del año previo.
Utilidades de las entidades tuvieron un desempeño mixto
En cuanto al desempeño de las entidades financieras con sus recursos propios, el comportamiento de las ganancias reflejó un panorama variado entre los distintos actores del sector.
Además, las cifras también muestran una tendencia a la baja, pues mientras que entre enero y marzo de 2026 las utilidades totales se ubicaron en $18 billones, un año atrás la cifra ascendía a $18,9 billones.
Los establecimientos de crédito lideraron la lista con un balance positivo de $4 billones. De hecho, estas entidades, donde figuran los bancos y las corporaciones financieras, entre otros, lograron mejorar su desempeño individual, pues 12 meses atrás la cifra había sido de $3,5 billones.
A estos les siguieron las aseguradoras, que alcanzaron los $796.535 millones, y las Instituciones Oficiales Especiales (IOE), con $362.215 millones. En ambos casos datos inferiores cuando se comparan con 2025, dado que en ese entonces superaban el billón de pesos.
Más abajo se ubicaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con utilidades de $274.877 millones, las sociedades fiduciarias con $224.851 millones y los proveedores de infraestructura, que reportaron $147.358 millones. También estas tres industrias vieron incrementos anuales.
Cerrando el grupo, con saldo positivo, se encuentran los intermediarios de valores con $73.321 millones. Sin embargo, para ellos el balance había sido mejor en 2025, cuando exhibieron ganancias de $91.305 millones.
En contraste, las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), sufrieron una caída en sus utilidades hasta registrar pérdidas por $801 millones, a pesar de que el año pasado registraban una utilidad de $3,5 millones.
Finalmente, la SuperFinanciera destacó que la solidez del sistema se mantiene respaldada por un crecimiento constante en su tamaño y niveles adecuados de capitalización.
Los activos totales del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron los $3,632.3 billones en el primer trimestre, lo que representa una variación anual real del 4,7 %.
En términos de respaldo, la solvencia total de los establecimientos de crédito mostró niveles de resiliencia, según la entidad: los bancos registraron un 15,1 %, las corporaciones financieras un 51,4 %, las compañías de financiamiento un 16,9 % y las cooperativas financieras un 40,6 %.
Estos indicadores, aunque ligeramente menores en algunos segmentos frente a los reportados en marzo de 2025 —cuando la solvencia de los bancos era del 16,4 %—, se mantienen muy por encima de los mínimos regulatorios exigidos, garantizando la estabilidad del sector.
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