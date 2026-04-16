Sistema financiero generó rendimientos para clientes por más de $20 billones en febrero; crecieron más del 18 %

Las utilidades totales del sistema financiero colombiano se ubicaron en $23,5 billones con corte a febrero de 2026, según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Este resultado representa un salto del 12,3 % frente a los $20,9 billones registrados en el mismo mes de 2025.
La mayoría de estos recursos ($20,4 billones) corresponden a la rentabilidad que dejaron los fondos administrados por terceros, la cual también creció en el último año un 18,4 % (se ubicaba en $17,2 billones).
En detalle, los afiliados a los fondos de pensiones y cesantías fueron los más beneficiados. En febrero, los rendimientos para los clientes en este segmento sumaron $15,1 billones, una cifra que contrasta con los $7,9 billones reportados un año atrás. De hecho, en los últimos 12 meses se contabilizan rendimientos de $60,3 billones.
Vale la pena recordar que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Colpensiones gestionan más de $630 billones del ahorro de 19,4 millones de trabajadores, una cifra que es superior en $81,4 billones a la de 2025.
Por su parte, los recursos administrados por las sociedades fiduciarias dejaron utilidades para sus clientes por más de $3 billones en el periodo de referencia. De este total, los negocios fiduciarios aportaron $3,3 billones y los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) $1,1 billones. Sin embargo, en este caso fueron menores a los $7,2 billones reportados un año atrás.
Y es que el sector fiduciario administró recursos de terceros por $835,6 billones, una cifra que creció $8 billones en solo un mes, principalmente por las carteras de los negocios fiduciarios y los Fondos de Inversión Colectiva (FIC).
También se destacaron los recursos de terceros gestionados por las sociedades comisionistas de bolsa o intermediarios de valores ($206,8 billones), los cuales generaron ganancias para sus clientes por $1,6 billones en febrero, por debajo de los $1,8 billones del mismo mes en 2025.
Utilidades de las entidades financieras no mantuvieron su crecimiento
En cuanto a las utilidades propias de las instituciones vigiladas, estas superaron los $3 billones al cierre de febrero de 2026, mostrando una caída del 16,2 % frente a los $3,6 billones registrados en el mismo periodo del año pasado.
El primer lugar lo ocuparon los establecimientos de crédito, con ganancias por $2,1 billones (frente a los $1,7 billones de febrero de 2025). Los bancos lideraron este grupo con un saldo de $1,7 billones.
En segundo lugar, las utilidades por la gestión propia de las AFP se ubicó en $246.483 millones, superando los $207.437 millones del año anterior.
Luego se ubicaron las Instituciones Oficiales Especiales (IOE), que consolidaron utilidades por $180.884 millones. Sin embargo, la gestión operativa de estas entidades de fomento se vio limitada respecto a 2025, cuando se registraron $582.832 millones.
Por otro lado, el sector asegurador alcanzó utilidades propias por $176.221 millones, impulsado principalmente por los resultados en los ramos de vida, dejando atrás los $149.587 millones del año anterior.
Activos y solvencia
Los activos totales del sistema (propios y de terceros) cerraron en $3.651,8 billones, lo que representa un crecimiento real anual del 5,9 %. De este total, el 46,9 % ($1.713,3 billones) corresponde a recursos propios de las entidades vigiladas y el 53,1 % restante ($1.938,5 billones) a recursos de terceros.
Finalmente, la SFC destacó que los establecimientos de crédito mantienen niveles de solvencia adecuados para absorber posibles riesgos. Al cierre de febrero, el indicador de solvencia total se situó en 17,6 %, una cifra que, aunque es inferior al 17,8 % registrado en enero de 2025 y al 18,5 % de hace un año, se mantiene muy por encima del requerimiento mínimo legal del 9 %, garantizando la estabilidad del sistema nacional.
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