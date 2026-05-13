Importación de gas y contratos: la estrategia de Ecopetrol para cubrirse del súper Fenómeno de El Niño en 2026

Ecopetrol aseguró que en el próximo Fenómeno de El Niño la estrategia estará enfocada en la importación de gas, señalando que 60 millones de pies cúbicos entrarían en Buenaventura (Valle del Cauca), junto con la entrada del proyecto de Puerto Bahía (Cartagena), que tendría un potencial de hasta 300 millones de pies cúbicos de gas. Estas serían las soluciones estructurales de Ecopetrol en materia de gas y darían una mano en la oleada de calor que se pronostica para finales de 2026.
Los directivos de la compañía, dirigida por el presidente encargado Juan Carlos Hurtado, aseguraron que están cubiertos a los precios de la bolsa de energía gracias a la contratación, asegurando que tienen una cobertura de 91 %. Lo anterior se señaló ya que la oleada de calor puede generar una alta volatilidad en los precios de energía en bolsa.
También expresaron que el impacto en los costos de levantamiento no sería grande, con lo cual la compañía expresó que en el próximo Niño los impactos en este rubro serían mínimos.
Este panorama se debe a que en las proyecciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia manifestaron que, en lo que respecta a Colombia y países aledaños, el fenómeno de El Niño vendrá en 2026.
Esto tiene relevancia porque el clima en Colombia tiene incidencia directa sobre el sistema energético, particularmente en lo que se refiere al precio de bolsa de energía. Cuando los embalses, que soportan la generación hidroeléctrica, tienen niveles altos en sus cuencas, los precios de la energía en bolsa tienden a disminuir, lo que ayuda a estabilizar las tarifas.
Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) manifestó que, con la finalidad de reducir la volatilidad de los precios de bolsa y su impacto en las tarifas, creará un mecanismo en el cual se hará la compra y venta de energía en el mercado mayorista de forma anónima.
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Se espera que la medida quede en firme en el primer trimestre de 2026, pero hasta la fecha las variables climáticas seguirán siendo más determinantes en el mercado energético, y como se indicó anteriormente, las operaciones de Ecopetrol no están exentas a esto.