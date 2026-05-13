Tras la revelación de los resultados financieros del primer trimestre de 2026, Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, detalló uno de los puntos clave para el negocio y las utilidades de la compañía: los costos de levantamiento asociados a la producción de petróleo y gas.
En el marco de la presentación de resultados, el directivo habló en exclusiva con Valora Analitik sobre los avances de la compañía en esta materia y el optimismo que mantiene frente a la posibilidad de seguir reduciendo tales costos para producir petróleo y gas, con la finalidad de incrementar la eficiencia operativa y financiera de la estatal energética colombiana. Todo ello en un marco en el que múltiples campos petroleros y gasíferos están presentando su declive natural.
¿Cómo les fue en costos de levantamiento en el primer trimestre de 2026?
Si lo compara con el primer trimestre de 2025, el primer trimestre del 2026 lo redujimos en 4 %, y si lo comparamos con el último de 2025, lo disminuimos en 11 %.
¿Dónde opera específicamente ese coste de levantamiento?
Esto es promedio de todos nuestros campos. Estamos siendo más eficientes en el consumo de energía y en la tarifa de energía, que tiene un impacto de 30 % dentro del costo de levantamiento.
¿Gracias a los proyectos de energía solar para autoabastecimiento?
Es parte del ejercicio y de implementar todo el tema de energías limpias, y además, de ser más eficiente en los consumos de energía en los campos.
¿Pero cómo lo hacen en los campos en el mar (offshore)?
En el offshore, nosotros no tenemos ningún proyecto operativo aquí en el país. El primero que vamos a tener es en 2030 con el primer gas de Sirius, y esperamos poder ser eficientes con el tema de la energía.
¿Qué es específicamente el costo de levantamiento?
El costo de levantamiento es el costo asociado a todas las actividades operacionales, que tiene unos costos de energía, unos costos de química, unos costos de intervención de pozos.
Esos son los tres grandes rubros. Hay otros adicionales, pero eso, ahí está concentrado el costo de levantamiento.
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¿Y qué espera para 2026?
Seguir, seguir siendo eficientes, seguir bajando los costos de levantamiento, porque eso refleja fortaleza y sostenibilidad de la compañía.
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