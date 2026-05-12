Los resultados financieros de Ecopetrol para el primer trimestre de 2026 revelaron una disminución de 7,7% en las utilidades netas. De acuerdo con las cifras reportadas por la compañía, este indicador se ubicó en $2,8 billones, frente a los $3,1 billones registrados en el mismo periodo de 2025.
Por su parte, los ingresos alcanzaron $28,6 billones, lo que representó una reducción de 8,7% frente al primer trimestre del año anterior. La producción del grupo durante el primer trimestre de 2026 alcanzó 725.200 barriles diarios, lo que representó una disminución de 2,7 % frente al mismo periodo de 2025.
Ecopetrol América fue el único segmento de la compañía que registró incrementos en producción. En contraste, la cuenca Permian, que había mostrado aumentos durante los últimos trimestres, reportó una caída de 4,3 %, al ubicarse en 91.800 barriles diarios.
En cuanto al Ebitda, es decir, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, este se ubicó en $13,4 billones, lo que representó un incremento de 1,5 % frente al mismo periodo comparado. La producción de la estatal energética tampoco pasó por su mejor momento, puesto que llegó a 725.200 barriles diarios, es decir, 20.300 barriles menos frente al primer trimestre de 2025, registrando una caída de 2,7 %.
Según manifestó la compañía, su producción se vio afectada por una menor explotación de gas y por declinaciones naturales en los campos del Piedemonte Llanero, así como por intrusiones de agua superiores a las esperadas en el campo Guajira.
Como lo manifestaron diversos analistas del mercado, si bien hubo una recuperación en los precios internacionales del petróleo, particularmente del Brent, referencia para Colombia, también se registró un impacto cambiario sobre los ingresos de $2,6 billones. Es decir, la compañía atribuyó parte de la caída en sus ventas a una menor tasa de cambio promedio frente al dólar.
Por otro lado, los volúmenes totales vendidos en el mercado local cayeron 5,9 %, ubicándose en 394.000 barriles diarios, mientras que las exportaciones llegaron a 509.400 barriles diarios durante el primer trimestre, registrando una caída de 5,2 %. En cuanto a los volúmenes totales comercializados, también se presentó un descenso de 5,5 %.
La empresa también detalló que la disminución en las ventas en Colombia obedeció a menores volúmenes de gas contratados con terceros en Cusiana y Cupiagua, debido a una menor producción de este energético. A su vez, se registró una reducción en las ventas de combustibles como diésel y gasolina.
Impuesto al patrimonio
Analistas del mercado, como Corficolombiana y Davivienda Corredores, manifestaron que este tributo tuvo un impacto importante sobre las utilidades de la compañía. La misma empresa señaló que este impuesto extraordinario, creado por el Gobierno en 2026, generó un impacto de 1,2 billones de pesos.
Según manifestó la compañía, la tarifa aplicada estuvo entre 0,5% y 1,6%, siendo esta última la correspondiente a empresas que desarrollan actividades petroleras, como Ecopetrol y Hocol.
Agregó que, del total del impuesto al patrimonio, 41% correspondió al segmento de refinación y petroquímicos, 34% a exploración, desarrollo y producción, 20% a transporte y logística y 5% a transmisión de energía y vías.
Flujo de caja y deuda del Fondo de Estabilización de Combustibles
La caja cerró en $14 billones, de los cuales 41 % estaban denominados en pesos y 59 % en dólares. Según manifestó la compañía, la principal fuente de liquidez fueron las operaciones trimestrales, que generaron $7,2 billones. Por su parte, las principales salidas de recursos estuvieron asociadas a desembolsos de Capex, pago de intereses de deuda y pago de dividendos de ISA, Ocensa e Invercolsa a accionistas no controlantes.
En cuanto a la deuda, esta llegó a $108,1 billones, es decir, más de US$29.500 millones, lo que significó una reducción de $1,1 billones frente a diciembre de 2025.
Por su parte, el saldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se ubicó en 4,2 billones de pesos al cierre de marzo de 2026, con un incremento de 1,2 billones frente a diciembre de 2025.
Frente al programa de eficiencias, la empresa manifestó que este aportó 702.000 millones de pesos en el primer trimestre. Según indicó, estos resultados se materializaron gracias a optimizaciones en los procesos de refinación en la Refinería de Barrancabermeja, maximización de márgenes de crudos y derivados, mejoras en sistemas de transporte y logística, contrataciones y estrategias de mantenimiento tanto en subsuelo como en superficie en las operaciones de exploración y producción, entre otras.
Las inversiones del grupo se distribuyeron en 64% para hidrocarburos, 28% para transmisión y vías y 8% para energías de transición. En total, estas inversiones alcanzaron 1,4 billones de pesos durante el primer trimestre de 2026.
En el segmento de hidrocarburos, las inversiones se destinaron principalmente a exploración y producción en Meta, en activos como Rubiales, Castilla y Caño Sur. A nivel internacional, se concentraron en la cuenca Permian, en Estados Unidos, y en la cuenca Santos Offshore, en Brasil.
En materia de transporte, las inversiones alcanzaron cerca de US$41 millones, equivalentes a 0,15 billones de pesos, dirigidos principalmente a oleoductos y poliductos, incluyendo actividades de cruces, trabajos de geotecnia y reparaciones mecánicas.
En exploración, la compañía señaló que perforó cinco pozos durante el primer trimestre de 2026. Uno de ellos, Copuazú, resultó exitoso. Este activo es operado por Petrobras, con una participación de 44%, mientras que Ecopetrol posee cerca de 56%.
Finalmente, la producción en la cuenca Permian registró una disminución de 4,3% en el trimestre, ubicándose en 92.800 barriles diarios, por debajo de los 95.900 barriles diarios reportados en el primer trimestre de 2025.