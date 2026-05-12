Ecopetrol busca adquirir 51 % de Brava Energy mediante OPA; los primeros barriles llegarían en 2026

Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, manifestó que, en caso de concretarse el proceso de adquisición de Brava Energy, compañía petrolera y gasífera ubicada en Brasil, los primeros barriles de producción podrían recibirse a finales de 2026.
Cabe recordar que este proceso de compra se reveló en abril de 2026. Para algunos analistas del mercado, esto representa una clara apuesta de Ecopetrol por fortalecer su negocio principal, enfocado en la producción y explotación de petróleo y gas.
“Nosotros aspiramos a que este negocio se pueda estar cerrando en el tercer trimestre de 2026. Esto reflejaría un Ebitda para la compañía de cerca de US$800 millones, equivalentes a 7 % de lo que actualmente representa nuestro Ebitda como grupo”, aseguró el directivo.
Posteriormente, dijo que la intención de la compañía es adquirir al menos 51% de esta empresa brasileña, indicando que en los próximos días se lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) para avanzar en el proceso.
En cuanto a los costos de levantamiento, que son fundamentales para mejorar las utilidades, Hurtado destacó que, en pesos colombianos, la reducción de estos costos en el primer trimestre de 2026 fue de 4 % frente al mismo periodo de 2025. Además, indicó que, comparado con el último trimestre de 2025, la disminución fue de 11 %.
“Estamos hablando de $702.000 millones y eso aporta al Ebitda en 78 %. Entonces estamos logrando garantizar una mejor operación. El hecho de poder tener parques solares o energía limpia nos está ayudando a reducir el costo de energía”, dijo.
Luego añadió que la caída de 7,7 % en las utilidades del primer trimestre de 2026, que se ubicaron en $2,8 billones, obedeció principalmente a la revaluación del peso colombiano y al cobro extraordinario del impuesto al patrimonio, el cual tuvo un impacto cercano a $1,2 billones.
El directivo también manifestó que la carga promedio en refinación fue de 417.000 barriles diarios, es decir, 5 % más frente al primer trimestre de 2025. La compañía afirmó que esta cifra representa un récord de carga en refinación en los últimos 26 años para un primer trimestre, con corte a marzo de 2026.
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Finalmente, añadió que está a la espera de la licencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para el proyecto de regasificación de Puerto Bahía (Cartagena). Si esta autorización se obtiene, el proyecto podría entrar en operación a finales de 2026.