Observadores europeos avalan primera vuelta pero advierten riesgos por injerencia política, uso de medios y financiación en especie

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó este martes su balance preliminar sobre la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo.
El informe señaló que la jornada electoral fue transparente, ordenada y competitiva, aunque advirtió preocupaciones relacionadas con la polarización política, la desinformación, el uso de recursos públicos y las desigualdades en la financiación de las campañas.
Los observadores europeos señalaron que la elección se desarrolló en un contexto de creciente violencia en algunas regiones del país y de fuerte confrontación política, pero destacaron que la votación transcurrió de manera pacífica y sin incidentes relevantes.
«Una vez más, Colombia ha dado una lección de democracia», afirmó Esteban González Pons, jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo. «A pesar de la presencia de grupos armados ilegales en parte del territorio, de los cuestionamientos al sistema electoral y de una creciente polarización, Colombia llevó las urnas a todas las veredas».
La misión resaltó que los observadores calificaron todas las etapas del proceso como «transparentes, ordenadas y fluidas» y verificaron que los testigos de las campañas pudieron ejercer sus funciones sin restricciones.
Violencia, presiones e injerencia política
Aunque la jornada electoral fue tranquila, la misión advirtió que la campaña estuvo marcada por amenazas, actos de violencia y limitaciones para hacer proselitismo en algunas zonas bajo influencia de grupos armados ilegales.
Los observadores reportaron denuncias sobre presiones a votantes, posibles casos de compra de votos y presunto uso indebido de recursos públicos con fines electorales.
El informe también recoge las controversias políticas surgidas durante la campaña. Por un lado, sectores de oposición denunciaron participación indebida del presidente Gustavo Petro en la contienda electoral. Por otro, varias campañas señalaron una presunta injerencia del presidente de Ecuador en el proceso colombiano.
Uno de los puntos centrales del informe fue la evaluación del sistema electoral frente a las denuncias de fraude que marcaron buena parte del debate político durante la campaña.
Según la misión, el sistema de procesamiento de resultados garantizó la transparencia y la trazabilidad del escrutinio mediante mecanismos de control que permitieron la vigilancia permanente de las campañas y de los organismos de observación.
La Registraduría publicó rápidamente las actas de votación y facilitó herramientas de auditoría para partidos y observadores nacionales e internacionales. Además, el sistema superó pruebas técnicas y auditorías independientes.
«Todos los candidatos han podido comprobar la regularidad del procesamiento de los resultados y no han formulado objeciones que los cuestionen», aseguró González Pons, quien expresó su confianza en que el mismo compromiso democrático se mantenga durante la segunda vuelta presidencial.
Financiación desigual de las campañas
La misión europea identificó problemas en el acceso a la financiación electoral y concluyó que las campañas con menor intención de voto enfrentaron mayores dificultades para obtener recursos públicos.
Según el informe, los retrasos regulatorios y los obstáculos para acceder a anticipos estatales favorecieron a las candidaturas con mayor capacidad de endeudamiento y acceso al crédito bancario.
Además, los observadores detectaron actividades de campaña financiadas mediante donaciones y aportes en especie que no habrían sido reportadas en la plataforma Cuentas Claras, lo que sugiere una posible subdeclaración de gastos electorales.
«La regulación existe y es sólida en el papel, pero la supervisión efectiva sigue siendo insuficiente», concluyó la misión.
Redes sociales, desinformación e inteligencia artificial
Otro de los hallazgos relevantes fue el papel predominante de las redes sociales en la campaña presidencial.
La misión encontró que, aunque disminuyeron las narrativas sobre fraude electoral frente a las elecciones legislativas, continuó circulando desinformación dirigida contra los principales candidatos.
Los observadores también documentaron contenidos sexistas, racistas y homófobos contra algunos aspirantes, así como el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para producir imágenes, audios y videos engañosos.
Adicionalmente, la misión cuestionó que ministerios y entidades públicas continuaran difundiendo mensajes que exaltaban los logros del Gobierno durante la campaña electoral, una práctica que consideró contraria a las normas colombianas y a los estándares internacionales en materia electoral.
El informe también concluyó que la cobertura mediática reflejó la polarización política del país.
Según el monitoreo realizado por la misión, los medios públicos favorecieron principalmente al presidente Petro, al Gobierno y al candidato Iván Cepeda, mientras que los medios privados dedicaron más espacio a los principales candidatos de oposición y mantuvieron una cobertura generalmente neutral sobre la contienda.
La misión permanecerá en Colombia para observar la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. Posteriormente presentará un informe final con recomendaciones para fortalecer futuros procesos electorales.