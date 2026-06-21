Estos son los tres cambios económicos radicales que priorizará Abelardo de la Espriella en su Gobierno

Con la promesa de buscar un cambio radical sobre la actividad económica nacional, el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella buscará fortalecer industrias tradicionales en el país, el tiempo que se toman las decisiones necesarias para mejorar las finanzas del ejecutivo en su conjunto.
De acuerdo con la José Manuel Restrepo, vicepresidente de De la Espriella, la necesidad está en buscar las opciones para renegociar la deuda que deja la actual administración.
Ha prometido Abelardo de la Espriella que, en los primeros meses de su administración, el foco estará en controlar el gasto público, aunque ha promedito que no acabará los subsidios vigentes y, de hechos aumentará las transferencias a los adultos mayores en situación de pobreza.
1. El plan de austeridad de Abelardo de la Espriella
Busca un ajuste fiscal inicial estimado en cerca de $70 billones, con lo que buscaría reducir el déficit fiscal del 6,4 % al 4,8 % del PIB en el primer año. Ha mencionado que esto lo hará mediante la fusión de ministerios, la eliminación de entidades y el recorte de la nómina central del Estado.
“Si yo le entrego las competencias a los entes territoriales y, a su vez, le entregué el ingreso, y yo no hago el ajuste del tamaño del Estado central, ¿qué hago? Duplico el déficit fiscal, hago el país inviable”, dijo en su momento
2. Flexibilización y desregulación tributaria para empresas
La meta de crecimiento económico del gobierno de Abelardo de la Espriella es la de alcanzar un repunte del 7 % anual, por lo que se buscará la reestructuración de las cargas impositivas para el sector privado.
Una de las metas, en ese sentido, es la de disminuir la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas y eliminar barreras regulatorias o trámites en superintendencias, notarías y procesos de licencias ambientales.
Al mismo tiempo, ha propuesto la necesidad de revisar algunos gravámenes clave, como el impuesto saludable a algunos alimentos y bebidas, toda vez que es “cuestionando su impacto real en el bienestar de los colombianos».
3. Volver a la exploración de petróleo y gas: la idea de fracking de Abelardo de la Espriella
Tal ves una de las modificaciones más importantes, y que priorizará en sus primeros días como presidente, es la de reactivar la exploración y producción de materias primas tradicionales. Esto con miras a financiar el presupuesto y asegurar la autosuficiencia energética del país en los primeros meses.
Menciona Abelardo de la Espriella la necesidad de levantar las restricciones previas a la adjudicación de nuevos contratos extractivos y dar vía libre a tecnologías de explotación no convencionales.
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“Fortalecer la autosuficiencia energética y hacer ‘fracking a lo que dé”, ha sido la tesis más fuerte del candidato de derecha, quien explica también que se puede hacer este proceso de manera sostenible.