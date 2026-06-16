De la Espriella renegociará deuda de Colombia: se sentará con FMI y banca internacional

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella aseguró que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, impulsará un proceso de renegociación de la deuda externa de Colombia con organismos multilaterales y la banca internacional.
La propuesta fue planteada durante una entrevista con Blu Radio, en la que el aspirante insistió en que la situación fiscal del país exige decisiones inmediatas para aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
De La Espriella sostuvo que su eventual gobierno buscaría abrir conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y entidades financieras globales, con el fin de replantear las condiciones de la deuda soberana y mejorar el perfil de pagos.
En medio de su intervención, el candidato no entregó detalles técnicos sobre el alcance de la renegociación. Tampoco precisó montos, ni especificó qué tipo de deuda sería objeto del eventual proceso de refinanciación.
Equipo económico y planteamiento fiscal
El aspirante señaló que la tarea estaría liderada por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien tendría la responsabilidad de encabezar los acercamientos con el FMI y otros actores del sistema financiero internacional.
Según explicó, el aumento del peso de la deuda pública sobre el presupuesto nacional obliga a explorar alternativas como la ampliación de plazos o la revisión de condiciones de financiamiento, en busca de mayor flexibilidad fiscal.
En paralelo, De La Espriella planteó un paquete de medidas para dinamizar la economía, entre ellas la reducción gradual de impuestos como el 4 por mil y los gravámenes a los combustibles, acompañado de una política de austeridad del gasto público.
En materia energética, reiteró su respaldo al fracking bajo esquemas de regulación ambiental estricta, al considerar que puede contribuir a aumentar la producción de hidrocarburos y fortalecer los ingresos fiscales.
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