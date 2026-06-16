El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó los detalles de su plan de recorte de la nómina del Estado, el cual sería implementado en caso de llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
El abogado, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, advirtió que, bajo las condiciones actuales, el aparato estatal del país es financieramente inviable, por lo que una reducción del gasto de funcionamiento se hace indispensable para evitar la quiebra.
En un diagnóstico directo sobre la realidad económica, aseguró: «Supongamos que pagar todo el funcionamiento y la deuda vale $500 y nos están entrando $300. Hay más de $200 de diferencia todos los meses».
Con esto en mente, confirmó ante Noticias RCN que su plan de gobierno incluirá un recorte de la nomina del Estado, aunque afirmó que habrá mitigaciones para quienes salgan de sus cargos públicos.
Indemnizaciones y alianza privada, en el plan de recorte de la nómina del Estado
En su entrevista, De la Espriella detalló las líneas de contingencia que contempla su propuesta para amortiguar la salida de los servidores públicos. El plan no plantea despidos masivos sin amparo, sino un proceso de transición que incluye compensaciones económicas y oportunidades de reinserción laboral.
El precandidato confirmó que la primera medida será «indemnizar de la mejor manera a aquellos que salgan para que puedan emprender».
Eso sí, también anunció el diseño de un programa conjunto con el sector privado para absorber dicha mano de obra y garantizar que las personas afectadas cuenten con alternativas productivas en el mercado libre.
«De lo que sí puede estar seguro es una cosa, no los vamos a dejar tirados, porque también tenemos una responsabilidad con ellos, así no voten con nosotros», enfatizó.
El trasfondo que precipita esta propuesta de reducción del tamaño del Estado está ligado directamente a la reforma constitucional que tramitó el gobierno de Gustavo Petro, que cambió el Sistema General de Participaciones (SGP).
Con esta iniciativa, que ya fue aprobada por el Congreso, se dio luz verde a elevar del 23 % al 39 % la entrega de los ingresos de la Nación a los entes territoriales. Eso sí, también está pendiente una Ley de Competencias, que busca entregarles más responsabilidades de gasto para usar los recursos nuevos que recibirán.
De la Espriella y Restrepo explicaron que la aprobación de este marco legal obligará al Ejecutivo a apoyar dicho proyecto de ley para trasladar funciones a los departamentos y municipios.
Además, advirtieron que esta situación implicará menores necesidades de personal en el gobierno central: «Si yo le entrego las competencias a los entes territoriales y, a su vez, le entregué el ingreso, y yo no hago el ajuste del tamaño del estado central, ¿qué hago? Duplico el déficit fiscal, hago el país inviable«, sentenció.