Apuestas dicen que Abelardo de la Espriella tiene más del 85 % de posibilidades de ganar la Presidencia de Colombia

Polymarket, plataforma especializada en la predicción de todo tipo de escenarios (económicos, deportivos y políticos, sobre todo), asegura que el candidato Abelardo de la Espriella tiene cerca del 85 % de posibilidades de ser el nuevo presidente de Colombia.
Tras el cierre de urnas de este 21 de junio, la Registraduría dará a conocer los primeros boletines, pero se prevé que los resultados concluyentes estén casi una hora después de las 4:00 de la tarde.
Abelardo de la Espriella, de acuerdo con las más recientes encuestas, sacaba ventaja a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, aunque algunas mediciones mostraban incluso un empate técnico.
De acuerdo con Polymarket, el candidato de la derecha será el nuevo presidente y el foco de los escrutinios se centrará en la ventaja que pudiera llegar a sacar.
¿Por cuánto podría ganar Abelardo de la Espriella las elecciones en Colombia?
Hay un 40 % de probabilidades de que De la Espriella le saque entre 5 y 10 puntos a Iván Cepeda, mientras que las apuestas apuntan a que hay 28 % de posibilidades de que la ventaja sea menor a los 5 puntos.
En ese mismo sentido, Cepeda, candidato que ha manifestado que mantendría las políticas del gobierno Petro, tendría solamente el 15 % de posibilidades de ganar estas elecciones.
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La misma plataforma muestra que hay un 5 % de posibilidades de que Abelardo de la Espriella sea presidente de Colombia con una ventaja muy amplia, superior a los 15 puntos frente al candidato de izquierda.