Reforma tributaria y crear un banco: entre los planes económicos que priorizará Iván Cepeda en su presidencia

La base de la política económica que promete Iván Cepeda para su Gobierno se centra en, entre otros, mantener las bases de lo que ha administrado el presidente Gustavo Petro.
Más allá de seguir restando importancia a actividades económicas tradicionales, asociadas al petróleo, el candidato de izquierda asegura que buena parte de su base económica estará en el crecimiento del poder adquisitivo de los colombianos.
Al mismo tiempo, indica el plan de Gobierno de Iván Cepeda, habrá que pensar en nuevas cargas impositivas, progresivas, que generen un mayor recaudo desde industrias, empresas y personas que más dinero tienen dentro del país.
1. Reforma tributaria de Iván Cepeda: progresividad y eliminación de exenciones
La modificación del estatuto tributario para elevar la carga impositiva priorizará la radicación de un proyecto enfocado en gravar las grandes riquezas y suprimir los beneficios fiscales que cobijan a las corporaciones de gran escala.
Según el candidato del continuismo, esta política buscará «profundizar la progresividad tributaria gravando las grandes fortunas de Colombia, y reduciendo las exenciones a las grandes empresas; los recursos tributarios adicionales serían destinados a programas sociales».
2. Iván Cepeda buscará crear el Banco del Pueblo
Con miras a mitigar los efectos por altas tasas de usura informal en los sectores de menores recursos, el plan de Gobierno de Cepeda priorizará el montaje de una entidad financiera pública.
Según el documento, este instrumento canalizaría recursos estatales, asistencia técnica y líneas de crédito de fomento con tasas subsidiadas hacia la denominada economía popular, incluyendo a las cooperativas, las mujeres y las comunidades étnicas.
«La creación del Banco del Pueblo, una entidad financiera pública que lidere un sistema de acceso directo para las comunidades empobrecidas», asegura el documento.
3. Recorte del gasto público y austeridad
Una de las políticas económicas más criticadas del gobierno saliente se centraba en el gasto desmedido, sin embargo, el gobierno de Iván Cepeda buscará la implementación de sus reformas de gasto social.
Lo anterior buscaría la reducción de los salarios de la dignidad presidencial y la alta burocracia, así como el recorte en viáticos y publicidad estatal.
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“Eliminaremos viáticos suntuosos, privilegios, ostentación y derroches; cada peso que ahorremos irá directamente a la inversión social para derrotar la pobreza”, dijo en su momento Cepeda.