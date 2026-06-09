Así será la primera reforma tributaria de Iván Cepeda en su presidencia

Por cuenta de la necesidad de aumentar los ingresos para programas sociales, una reforma tributaria de Iván Cepeda se aplicaría al inicio de un eventual mandato suyo.
El candidato del Pacto Histórico —quien continuaría con las políticas del gobierno Petro— ha mencionado que es necesario que se lleven a cabo cambios tributarios sobre el sistema de recaudo para conseguir una mayor proporción de ingresos.
La reforma tributaria de Iván Cepeda, según ha manifestado, también tendría alivios impositivos para las grandes empresas, con el compromiso de que se generen más puestos de trabajo.
Se lee en su plan de gobierno que se buscaría consolidar e incrementar las tarifas progresivas para los contribuyentes con mayor capacidad de pago, así como los impuestos a los dividendos.
Detalles de la que sería la reforma tributaria de Iván Cepeda
Al igual que lo hecho por el presidente Gustavo Petro, esto se daría bajo la premisa de que quienes poseen más capital deben aportar en mayor proporción al sostenimiento de los derechos sociales (salud, pensiones y educación).
Estos proyectos se llevarían a cabo con foco en la transición energética, lo que conduciría a que se mantengan o eleven las sobretasas y restricciones a los beneficios tributarios para los sectores de hidrocarburos y minería tradicional, esto con miras a redirigir el recaudo hacia el desarrollo de comunidades energéticas y la bioeconomía.
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Finalmente, la reforma tributaria de Iván Cepeda enfatiza en auditorías estrictas y el control social del presupuesto, lo que implicaría que la DIAN tuviera más herramientas de fiscalización.
Dado lo anterior, propone Cepeda que los recursos recuperados de la corrupción se destinen de manera prioritaria a la reparación de las víctimas y al fortalecimiento de los sistemas públicos.