Ahora | Cepeda plantea que BanRep financie gasto en Colombia; dice que gestión de Ecopetrol es exitosa

La segunda vuelta presidencial en Colombia se acerca, y los candidatos acuden a los medios para dar a conocer sus propuestas en un eventual Gobierno.
Iván Cepeda, candidato de la izquierda, en entrevista con 6AM W reveló algunos puntos clave de su plan.
En primer lugar, dio a conocer los nombres de las personas que lo acompañan como equipo económico, liderado por Clara López, exministra de Trabajo y senadora; Mauricio Cabrera, economista; y Germán Umaña, exministro de Comercio, Industria y Turismo.
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Pero otro tema que llamó la atención fue Ecopetrol. Al ser consultado sobre los cambios que se podrían generar en la empresa más importante de Colombia, Cepeda afirmó que sí se darán, específicamente en funcionarios.
Sin embargo, pese a los resultados que ha presentado la petrolera, el candidato aseguró: “Lo que no creo que cambie es la orientación económica porque ha demostrado ser exitosa”.
En concordancia, mencionó la transición energética, pero “Fracking no, por lo menos en mi gobierno no habrá”.
Otro caso polémico del Gobierno Petro ha sido la relación con el Banco de la República, ya que el primero ha estado en desacuerdo con muchas decisiones de la Junta.
Sobre la pregunta, ¿Cree que el BanRep tiene que financiar el gasto público? Cepeda fue enfático en responder que es una “discusión válida”, por ende, “hay que concertar efectivamente esto”.
Siguió explicando que “el Banco de la República no se puede declarar como una especie de ente autónomo y rector de la economía prescindiendo de la visión económica que adelanta un gobierno”.
Adicional a todo lo anterior, se refirió al sistema de salud, explicando que deberán abordar urgentemente un plan nacional de emergencia en los primeros 100 días.
Serán tres puntos a tratar: El suministro de medicamentos, revisar los procedimientos, citas, exámenes, cirugías que están represadas, y cómo concertar una reforma del sistema de salud”.
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