En un comunicado oficial, este martes se confirmó que Juan Gonzalo Castaño renunció a la Junta de Ecopetrol, pese a que solo llevaba tres meses.
De hecho, su arribo a la principal empresa de Colombia se concretó en febrero en una Asamblea de Accionistas en la que también se confirmaron los nombres de Carolina Arias Hurtado y César Eduardo Loza para conformar el directorio.
No obstante, desde hoy saldrá de su cargo, por cuenta de motivos personales y profesionales, según argumentó Ecopetrol en la nota.
«Ecopetrol y su Junta Directiva agradecen al Doctor Juan Gonzalo Castaño Valderrama por su gestión, así como por su permanente disposición, compromiso y conocimiento aportado en el desarrollo de sus funciones. Ecopetrol y su Junta Directiva le desean éxito en los nuevos retos personales y profesionales que decida emprender«, afirmó.
¿Por qué Juan Gonzalo Castaño renunció a la Junta de Ecopetrol?
La empresa también indicó que la Junta Directiva «seguirá conformada por sus demás integrantes, conservando el quórum requerido para deliberar y las mayorías para decidir de acuerdo con la normativa aplicable».
Lo anterior implicaría que no habría convocatoria a una nueva Asamblea de Accionistas para definir el nombre faltante en el directorio, pese a que en días anteriores el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anotó que sí se llamaría a los titulares.
Al margen de lo anterior, el máximo órgano de gobierno corporativo de la firma quedará conformado por Ángela María Robledo, Carolina Arias, Hildebrando Vélez, Lilia Tatiana Roa, Alberto José Merlano y César Loza.
Según Caracol Radio, Juan Gonzalo Castaño renunció a la Junta de Ecopetrol no solamente por temas personales, sino por su decisión de votar positivamente en la salida temporal de Ricardo Roa de la presidencia de la empresa.
De acuerdo con el medio, esta movida generó un descontento de parte del gobierno de Gustavo Petro, que, no hay que olvidar, es el máximo accionistas de la petrolera con cerca de 89 % de las acciones.