Junta de Ecopetrol tendría su noveno cambio en menos de cuatro años con el Gobierno Petro

Una de las alertas que ha hecho el mercado sobre Ecopetrol ha sido la debilidad su gobierno corporativo, hecho que queda en evidencia con la rotación de su Junta Directiva durante el Gobierno Petro.
Este jueves, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que en próximos días será convocada una Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la que se buscarán «algunos ajustes» a su directorio.
Aunque no dio más detalles, en caso de que los ajustes que se propondrán se traduzcan en cambios en la composición actual de este cuerpo colegiado, se completarían nueve cambios desde que comenzó el actual gobierno.
Vale destacar que todas las renuncias, que han llevado a tal número de cambios en la Junta, se han dado desde 2024. Previo a eso las modificaciones se dieron principalmente en el marco de las asambleas ordinarias de accionistas.
Así ha cambiado la Junta Directiva de Ecopetrol durante el Gobierno Petro
La primera Junta Directiva de Ecopetrol durante el Gobierno Petro fue elegida en octubre de 2022 y estuvo integrada por Luis Santiago Perdomo Maldonado, Sergio Restrepo Isaza, Esteban Piedrahíta Uribe, Carlos Gustavo Cano Sanz, Mónica de Greiff, Saúl Kattan Cohen, Gabriel Mauricio Cabrera Galvis y Gonzalo Hernández Jiménez.
Posteriormente, en marzo de 2023, durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas, se aprobó una nueva conformación del directorio. En ese momento ingresaron Claudia González Sánchez, Luis Alberto Zuleta Jaramillo, Sandra Ospina Arango y Juan José Echavarría Soto, mientras se mantuvieron Saúl Kattan Cohen, Mónica de Greiff, Gonzalo Hernández Jiménez, Gabriel Mauricio Cabrera Galvis y Esteban Piedrahíta Uribe.
Un año después, en marzo de 2024, volvió a renovarse la composición de la Junta Directiva. En esa oportunidad fueron elegidos Ángela María Robledo Gómez, Lilia Tatiana Roa Avendaño, Edwin Palma Egea, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres Macías. También permanecieron Mónica de Greiff Lindo, Gonzalo Hernández Jiménez, Luis Alberto Zuleta Jaramillo y Juan José Echavarría Soto.
Renuncias en Juntas de Ecopetrol en la era Petro
Sin embargo, la rotación comenzó a acelerarse desde finales de 2024. El 9 de noviembre de ese año salieron de la Junta Juan José Echavarría Soto y Luis Alberto Zuleta Jaramillo, dos de los miembros independientes más visibles del directorio.
Posteriormente, en marzo de 2025, la Asamblea de Accionistas eligió una nueva Junta Directiva conformada por Ángela María Robledo, Mónica de Greiff Lindo, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías, Lilia Tatiana Roa Avendaño, Alberto José Merlano Alcocer, Hildebrando Vélez Galeano, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona.
Pero los cambios no se detuvieron allí. En octubre de 2025, Mónica de Greiff renunció a la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, abriendo un nuevo ajuste dentro del órgano corporativo.
Pocas semanas después, en noviembre de 2025, Ángela María Robledo asumió como nueva presidenta de la Junta Directiva, mientras Guillermo García Realpe presentó su renuncia.
El movimiento más reciente ocurrió en enero de 2026, cuando César Loza fue designado como nuevo representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la petrolera.
Con este historial, y tras el anuncio del ministro de Hacienda sobre nuevos “ajustes” al directorio, Ecopetrol podría completar su novena modificación en la composición de Junta Directiva durante el actual gobierno.
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