Gobierno Petro permitirá a ciudadanos seguir con subsidio clave incluso después de conseguir empleo 

El Gobierno Petro dio un nuevo paso en la reglamentación de la reforma laboral y del sistema de protección social al permitir que miles de colombianos puedan conservar temporalmente un subsidio clave incluso después de conseguir empleo formal.
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La medida quedó establecida en la Resolución 000611 de abril de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social, documento que redefine las condiciones de permanencia en el régimen subsidiado de salud para población vulnerable vinculada laboralmente.
La decisión tiene un impacto directo sobre trabajadores clasificados en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad dentro del Sisbén IV, quienes hasta ahora, al formalizarse laboralmente, debían migrar al régimen contributivo. Con la nueva reglamentación, podrán permanecer en el subsidiado hasta por seis meses, aun cuando ya tengan contrato laboral vigente.
Según la resolución, la medida busca “fomentar la formalización laboral” y evitar que personas vulnerables rechacen empleos formales por miedo a perder el acceso a servicios de salud subsidiados.
La resolución señala expresamente que “las personas que se encuentren vinculadas laboralmente podrán permanecer en el régimen subsidiado de salud por un plazo de seis (6) meses”, siempre que pertenezcan a población en pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad.
¿Qué cambia con la nueva resolución del Gobierno Petro?
La nueva reglamentación modifica de manera importante la dinámica entre empleo formal y acceso al sistema de salud para personas vulnerables.
Hasta ahora, cuando una persona conseguía empleo formal debía pasar casi de inmediato al régimen contributivo. Con la nueva resolución, el trabajador podrá seguir afiliado temporalmente al régimen subsidiado mientras avanza su proceso de estabilización laboral.
El Ministerio de Salud estableció que la permanencia podrá mantenerse “de manera continua o discontinua” por un máximo de seis meses. Esto significa que, si una persona pierde el empleo antes de completar ese periodo y luego vuelve a conseguir trabajo, podrá usar el tiempo restante de permanencia en el subsidiado.
La norma también aclara que el beneficio no elimina las obligaciones del empleador. Las empresas deberán seguir pagando aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales durante ese periodo.
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Además, la resolución obliga a los empleadores a consultar formalmente con el trabajador si desea permanecer en el régimen subsidiado. Posteriormente, deberán validar que la persona efectivamente pertenezca a grupos vulnerables del Sisbén IV.
Cómo funcionará el nuevo esquema del régimen subsidiado
El documento del Ministerio de Salud detalla un complejo sistema operativo y administrativo que involucra a empleadores, EPS, ADRES y operadores PILA.
Uno de los cambios más relevantes es la creación del código “MINOOS” dentro de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), mecanismo mediante el cual se recaudarán las cotizaciones en salud de esta población.
En la práctica, esto significa que un trabajador vulnerable podría tener contrato laboral formal y continuar afiliado al régimen subsidiado mientras el sistema registra su condición especial.
Por ejemplo, si una persona clasificada en grupo B del Sisbén consigue empleo en una empresa formal, podrá manifestar su intención de conservar temporalmente el subsidio de salud. Durante seis meses seguirá afiliada a su EPS subsidiada, mientras el empleador realiza normalmente los aportes correspondientes.
La resolución también establece responsabilidades específicas para las EPS. Entre ellas, verificar que el trabajador realmente pertenezca a población vulnerable y reportar las novedades en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
Por su parte, la ADRES deberá controlar el conteo de los seis meses permitidos y publicar semanalmente la información para los operadores PILA.
Con esta reglamentación, el Gobierno Petro busca crear un periodo de transición que reduzca ese choque entre formalización y pérdida de beneficios sociales.
La resolución incluso contempla casos especiales para trabajadores rurales y personas con empleos parciales inferiores a un salario mínimo. El documento establece que estos trabajadores “mantendrán su afiliación al régimen subsidiado de salud como mecanismo de protección social para la superación de la pobreza”.
Aunque la resolución ya fue expedida y firmada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez el 13 de abril de 2026, su aplicación todavía depende de ajustes tecnológicos y operativos.
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El Ministerio de Salud otorgó un plazo de seis meses a los operadores PILA y a la ADRES para implementar los cambios necesarios en sus plataformas. La resolución precisa que las nuevas condiciones comenzarán a regir “a partir del primer día calendario del mes siguiente” a la verificación de dichos ajustes por parte del Ministerio.
Lea la resolución completa haciendo clic en este enlace.