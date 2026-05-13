Esta misma semana Davivienda completará dos hitos relevantes. El primero tiene que ver con el posicionamiento de su marca como la primera entidad bancaria en Colombia que dará su nombre a un venue para conciertos y espectáculos, con Daviarena.
El segundo, tiene que ver son sus negocios, pues entregará los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, en medio del proceso de consolidación de las antiguas operaciones de Scotiabank (hoy Davibank).
En diálogo con Valora Analitik, Javier Suárez, presidente del Banco Davivienda y también de Davivienda Group (holding que agrupa los negocios bancarios) anticipó cómo les fue en el primer periodo de este año.
“Vamos por un buen camino, un camino de crecimiento, un camino también de resultados positivos”, afirmó Suárez, “a pesar de los retos que tenemos con la integración de las operaciones de Davibank”.
Parte de esa integración también pasa por otros negocios, como las comisionistas de bolsa. El ejecutivo indicó que a futuro se daría también una consolidación de lo que era Scotia Securities a Davivienda Corredores, configurando una movida relevante en el mercado de capitales colombiano.
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Estado de la banca en Colombia y cambios al 4×1.000
Suárez consideró que la dinámica de su negocio sigue siendo positiva, al igual que la del sector bancario: “Más allá de los retos que puede haber de carácter económico, de carácter fiscal, la banca colombiana es un gran activo, no de los accionistas, es un activo de todos los colombianos”.
El presidente de Davivienda Group destacó el rol del sistema financiero como uno de los pilares para el desarrollo del país, por lo que es importante “contar con una banca robusta, sólida, estable, comprometida con Colombia”.
En relación con la demora en la implementación de los ajustes al 4×1.000, explicó que “desde comienzos del año pasado nosotros tenemos la tecnología lista para integrarnos dentro de este nuevo esquema”.
Y añadió: “Ya los clientes han percibido ese beneficio durante este tiempo, pero creemos que esa interoperabilidad es buena, facilita y dinamiza la competencia, hace más fácil que los clientes escojan en función de la mejor oferta, y eso nos parece bien, nos gusta”.
“Hay unos retos de carácter jurídico y técnico que el gobierno tiene que resolver para que, para garantizar la interoperabilidad, pero nosotros estamos listos”, reiteró.
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Impacto por impuesto al patrimonio
El presidente de Davivienda (banco) y Davivienda Group reconoció que “el impuesto al patrimonio tiene un impacto importante. En la medida en que se reduce ese el patrimonio de los bancos por cuenta de estos impuestos, la capacidad para crecer es un poco menor”.
En ese sentido, afirmó que “hay que tener una visión clara de que el capital, el patrimonio en el sector financiero, es muy relevante para poder seguir creciendo. Nosotros podemos entregar más crédito en la medida en que tengamos una base de capital más fuerte, que es el respaldo del ahorro del público”.
“Al final del día, cualquier elemento como este que reduce esa capacidad nos limita también nuestra capacidad de entregar crédito”, añadió, y dijo además que “nosotros estamos siempre mirando hacia adelante y ver cómo seguimos construyendo país, pero creemos que es importante que la banca colombiana sea competitiva”.
Resaltó que los excesos en impuestos y en otro tipo de regulaciones que la limitan, va a hacer que el país no cuente con una banca que apoya al sector privado, como sí puede ocurrir en otros mercados”.
Daviarena y la apuesta cultural de Davivienda
Sobre el lanzamiento de Daviarena, Javier Suárez explicó que la estrategia del banco busca fortalecer la conexión con los usuarios a través de experiencias culturales y de entretenimiento.
Destacó además la relevancia de Medellín como escenario para este tipo de iniciativas y aseguró que la ciudad merece espacios de talla mundial.
Más allá del cambio de nombre del recinto, Davivienda aseguró que el foco estará en los beneficios y experiencias para los usuarios del banco y de DaviPlata.
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“La preventa de todos los conciertos que se den aquí en Daviarena va a estar disponible exclusivamente en las plataformas de Davivienda y DaviPlata”, indicó Suárez.
El banco también confirmó que contará con espacios especiales para clientes dentro del escenario, incluyendo una tribuna destinada para fans. “Queremos que quienes sean nuestros clientes puedan disfrutar de este entretenimiento de talla mundial en una ciudad maravillosa como Medellín”, agregó el presidente de Davivienda.
La entidad financiera aseguró que el lanzamiento de Daviarena hace parte de una estrategia más amplia alrededor de entretenimiento, cultura y experiencias para clientes.
Por ejemplo, destacó su participación reciente como patrocinador de la Bienal de Arte de Bogotá, el Festival Vallenato y distintos eventos musicales dirigidos a jóvenes y universidades.
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