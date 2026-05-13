Ecopetrol publicará en 2027 estudio ambiental del proyecto Sirius y espera aval a finales de ese año

Ecopetrol indicó que publicará el estudio de impacto ambiental del proyecto Sirius en el primer trimestre de 2027. La decisión final de inversión (Final Investment Decision) se daría a finales de ese mismo año. Cabe recordar que Sirius está localizado en aguas del mar Caribe colombiano y es operado por la compañía junto con su aliada en la iniciativa, Petrobras, empresa brasileña.
El presidente encargado de la compañía, Juan Carlos Hurtado, manifestó en la llamada con inversionistas que ya se avanzó con 114 de 120 comunidades con las cuales deben llevarse a cabo procesos de consulta previa. Además, se tiene previsto que el gas entre en operación desde 2030.
Debe mencionarse que este es el principal proyecto de Ecopetrol en materia de abastecimiento de gas para Colombia, puesto que los yacimientos en tierra han entrado en una fase de declive natural. Alcindo Moritz, presidente de Petrobras en Colombia, manifestó que Sirius representaría 50 % de la producción de gas del país en su primer año de operación.
Adicionalmente, en entrevista con este medio en noviembre de 2025, Moritz afirmó que Petrobras evaluó la comercialización del gas de este yacimiento con 20 compañías, y añadió que esta iniciativa tiene un presupuesto de inversión cercano a US$3.000 millones.
“Tenemos un plazo previsto de 10 años para producir 470 millones de pies cúbicos por una década. Después de eso empezaría a declinar, pero tendría más de 20 años de producción”, manifestó el directivo de Petrobras en noviembre.
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Otro de los proyectos que Ecopetrol desarrolla junto con Petrobras es el yacimiento Copoazú, en el cual la compañía manifestó que se lograron avances en materia de exploración. Adicionó que el pozo Sandía iniciaría su perforación en el segundo semestre de 2026.
Más cifras de la compañía
La empresa mantiene su plan de meta para 2026 entre 730.000 y 740.000 barriles diarios de crudo. Aunque manifestó que entre los retos están los eventos climáticos como en materia de energía eléctrica en el segundo trimestre de 2026, y también, el Fenómeno de El niño que vendría para el segundo semestre de ese mismo año.
A lo anterior se suma que el costo de levantamiento para el primer trimestre de 2026 se ubicó en $45.000 por barril, lo que significó una disminución de 4 % respecto al primer trimestre de 2025 y de 11 % frente al último trimestre de ese mismo año.
El grupo sigue apostando por las tres plantas de regasificación en Puerto Bahía (Cartagena), Coveñas (Sucre) y Buenaventura (Valle del Cauca). Los primeros barriles de gas licuado importado de la organización llegarían a Colombia en el segundo semestre de 2026.
La organización concentró sus inversiones orgánicas en Colombia (67 %), Brasil (24 %), EE. UU. y otros (9 %). Dentro de estos segmentos, los hidrocarburos se llevaron 64 %, transmisión y vías (28% ) y energías para la transición (8%). En total el plan de inversiones para 2026 se mantiene entre US$5.400 millones y US$6.700 millones en un escenario que parte de un costo del Brent en US$83 por barril.
A lo que se adicionó que hay un programa de eficiencias que están generando un valor de $702.000 millones, más los ajustes por las calificaciones de Standard & Poor’s y Moody’s en materia crediticia. Por su parte, el flujo de caja libre se ubicó en $4 billones, y el saldo final para el primer trimestre de 2026 fue de $14 billones.
La compra de Brava Energía en Brasil
El presidente encargado dijo que irán solo por 51 % de las acciones de Brava Energía, compañía localizada en Brasil. Agregó que, de no lograr esta meta, la compañía no entraría en la inversión y aclaró que no irán por 100 % de las acciones de la compañía.
Por su parte, Camilo Barco, vicepresidente corporativo de finanzas de la organización, explicó: “desde ya estamos trabajando en el ‘take-out’ y en la estructuración de la financiación de largo plazo. Para eso estamos evaluando todas las alternativas, monitoreamos el mercado de capitales y las condiciones».
Agregó: «en principio, no vemos aún que estas tengan el nivel y el atractivo suficiente para tomar una decisión en ese campo, pero estamos evaluando distintas alternativas, tanto bancarias como de mercado”.
Finalmente, el directivo anotó que “para este ‘take-out’ no iremos a refinanciar 100 % el valor de la transacción, vamos a ir por un porcentaje menor, dado que estamos previendo que parte de los flujos que se utilicen provengan de reasignaciones de Capex y rotaciones de portafolio”.