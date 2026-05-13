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Cementos Argos ya estableció relaciones comerciales activas con Venezuela y revela metas para 2026

La compañía cementera busca exportar 5.000 toneladas al mes al país vecino, aunque esa cifra podría escalar a futuo.

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Cementos Argos y Venezuela
Foto: husayno de Getty Images vía Canva y Cementos Argos

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En la llamada con inversionistas de este 13 de mayo, Cementos Argos confirmó que ya estableció relaciones comerciales activas con Venezuela, tras los cambios políticos y económicos que se vienen presentando en el país vecino desde comienzos de año.

Natalia Ochoa, vicepresidenta financiera de la empresa, explicó que ese mercado lo ven con un “gran potencial a largo plazo y lo estamos abordando con disciplina”.

Por lo anterior, añadió: “Hemos establecido relaciones comerciales activas y estamos en camino hacia nuestra meta de 2026 de exportar 5.000 toneladas por mes con una ruta de escalamiento ligera en capital, respaldada por nuestra infraestructura logística y las asociaciones de distribución ya establecidas”.

El FMI incluye a Venezuela en sus proyecciones y el resultado no es alentador: casi 400 % de inflación para 2026, frente a un promedio de 4,4 % en el resto del mundo. Foto: tomada de Canva.
Venezuela. Foto: tomada de Canva.

Eso sí, también recordó que la empresa sufrió una expropiación en Venezuela hace 20 años, para lo cual dijo: “Nuestra reclamación de expropiación pendiente por ventas de activos sin compensación nos posiciona de manera constructiva, a medida que el panorama político y económico del país continúa evolucionando”.

Esto último, agregó, lo ven como un “habilitador potencial» para una presencia más significativa a largo plazo en un país que tiene necesidades urgentes de materiales de construcción, con el fin de recuperar su industria, infraestructura y comunidades.

¿Por qué Cementos Argos ya estableció relaciones comerciales activas con Venezuela?

Desde comienzos de año, tanto Grupo Argos como Cementos Argos han planteado que Venezuela es un mercado clave para las compañías, de cara a la reactivación económica del país vecino.

Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos
Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos. Fotos: Valora Analitik

Además, hace apenas una semana, Juan Esteban Calle, presidente del holding, aseguró a El Tiempo que ese siempre ha sido un mercado natural para las compañías colombianas.

«En esta nueva coyuntura creemos que el país no se debe dar el lujo de desaprovechar esas dos oportunidades. Y eso al final del día acaba beneficiando a los colombianos que más lo necesitan, porque permite formalización de empleo, porque a medida que las empresas crecen, hay más empleo formal y más oportunidades», agregó.

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Tags: Cementos Argos, Grupo Argos, Venezuela
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