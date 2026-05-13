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Cementos Argos comenzará «en breve» nueva recompra de acciones; vendrá formación de liquidez en la bvc

Natalia Ochoa, vicepresidenta financiera, entregó detalles de cómo va el programa Sprint 4.0 de la compañía cementera.

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Cementos Argos
Cementos Argos. Foto: Valora Analitik

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En la llamada con inversionistas del primer trimestre, Cementos Argos confirmó que la nueva recompra de acciones de la compañía comenzará “en breve”, luego de que la Asamblea de Accionistas la aprobara en marzo de este año.

Según Natalia Ochoa, nueva vicepresidenta financiera de la compañía, esta iniciativa irá por $450.000 millones y es una muestra más “de nuestra confianza en el valor a largo plazo de nuestra estrategia”.

Además, indicó que este mes comenzará una estructura de doble formador de liquidez en el mercado, con el fin de profundizar los volúmenes de negociación del título en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

Sprint 4.0 y las claves de Cementos Argos con su acción

En la llamada, la ejecutiva también se refirió a aspectos clave de Sprint 4.0, que es un programa a dos años enfocado en consolidar una presencia relevante en el mercado de EE. UU. e incrementar la liquidez de la acción.

Programa Sprint 4.0 Cementos Argos
Así avanza el programa Sprint 4.0 de Cementos Argos. Fuente: Cementos Argos

Según indicó, el margen del trimestre de Cementos Argos se situó en el 22,2 %, impactado por la parada operativa del molino de cemento en República Dominicana.

A pesar de lo anterior, Ochoa afirmó: “Seguimos siendo positivos y firmemente comprometidos con nuestro rango de guía para todo el año del 24 % al 26 %”.

En tanto, sobre el ROCE (Retorno sobre el Capital Empleado) explicó que alcanzó el 17 % sobre una base de los últimos 12 meses, por encima del objetivo de más del 16 %.

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Tags: Bolsa de Colombia, Bolsa de Valores de Colombia, Cementos Argos, Grupo Argos, Recompra de acciones
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