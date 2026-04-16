Ranking de bancos a febrero: Bancolombia reportó menos ganancias, mientras Davivienda las duplicó

A febrero de 2026, de los 29 bancos que reportan a la Superintendencia Financiera, 25 terminaron el mes con utilidades, replicando el resultado del primer mes del año, según el ranking que elabora cada mes Valora Analitik.
Bancolombia se mantiene a la cabeza del sistema en términos de utilidades netas, alcanzando los $525.497 millones a febrero de 2026. No obstante, la entidad registró una variación anual negativa del -40,3 % en comparación con los $880.778 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.
En la segunda posición se ubica el Banco Davivienda, que reportó ganancias por $291.976 millones, lo que representa un sólido crecimiento del 129,9 % frente a 2025 ($127.009).
El podio lo completa el Banco de Bogotá, con utilidades de $202.098 millones y un incremento anual del 60,4 % respecto a los $126.009 millones de febrero de 2025.
Uno de los resultados más destacados en el reporte es el grupo de 11 bancos que duplicaron y hasta triplicaron sus ganancias en el último año. Por ejemplo, el Banco Caja Social y el Banco Falabella superaron el 200 % de crecimiento, con resultados de $17.769 millones y $37.892 millones, respectivamente.
Por su parte, Bancamía y Banco GNB Sudameris lograron utilidades 300 % más altas que el año anterior, cerrando con $21.100 millones y $195.413 millones en cada caso.
Sin embargo, destacan los crecimientos de Bancien, que pasó de $140 millones en 2025 a $3.799 millones en 2026, y de Banco Serfinanza, cuyas utilidades crecieron desde $63 millones hasta los $1.223 millones.
También llama la atención que el BBVA Colombia registró resultados por $125.053 millones luego de haber llegado al final del ejercicio en febrero de 2025 con pérdidas por $12.210 millones.
Algo similar ocurrió con Banco Contactar y Bancoomeva, que reportaron ganancias por más de $3.000 millones tras un periodo de pérdidas, e incluso fue el caso de AV Villas, aunque sus utilidades son menores ($1.701 millones).
En contraste, bancos como Pichincha (-$23.188), DaviBank (-$21.543), Itaú (-$7.627) y Lulo Bank (-$5.159) conformaron el grupo de las entidades que dejaron pérdidas al segundo mes del año.
Finalmente, el único banco público nacional, el Banco Agrario, logró ganancias de $61.169 millones, un 31,9 % menos que un año atrás ($89.777 millones).
Menos corporaciones financieras dejan utilidades
De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera, cuatro de las seis corporaciones financieras que operan en Colombia reportaron ganancias en febrero de 2026, una menos que el mes anterior.
El grupo estuvo encabezado por Corficolombiana, con un beneficio de $222.268 millones que es 139 % más alto que el año anterior ($92.980 millones), seguida de la Corporación Financiera GNB Sudameris, con $211.884 millones en utilidades, aunque estas se redujeron en un 6,7 %.
Finalmente, la Corporación Financiera Davivienda y BNP Paribas terminaron el primer bimestre con saldo negativo, por cuenta de una pérdida de $8.892 millones y $6.558 millones, respectivamente.
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