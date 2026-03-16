Ranking de bancos en Colombia: la mitad de las entidades ganaron más del doble que en 2025

En enero de 2026, de los 29 bancos que reportan a la Superintendencia Financiera, 25 terminaron el mes con utilidades, lo que da cuenta de la recuperación progresiva del sector.
Según el ranking que elabora cada mes Valora Analitik, Bancolombia se mantiene como líder del grupo con $498.210 millones en ganancias y un crecimiento anual del 22,5 % anual, pues en el primer mes de 2025 dio cuenta de un balance de $406.647 millones.
A este le siguen, sin novedades, Davivienda con $166.955 millones (+170 %) y el Banco de Bogotá, con $124.784 millones (+87 %).
En enero, destacó el resueltado de Ban100, antes Credifinanciera, que pasó de reportar utilidades por $52 millones en 2025 a $1.884 millones en 2026, una cifra 36 veces mayor.
Del mismo modo, aunque en menor proporción, el Banco Caja Social obtuvo casi 10 veces más ganancias que en el periodo previo, pues llegó a $12.398 millones desde un resultado de $1.255 millones. Bancamía también multiplicó sus ganancias por 7 al pasar de $1.560 millones a $11.089 millones.
De hecho, en total, 15 entidades reportaron variaciones superiores al 100 % y tres de ellas venían de mostrar pérdidas en 2025 (AV Villas, Banco Contactar y BBVA Colombia).
Además, el único banco público nacional, el Banco Agrario, logró ganancias de $51.220 millones, un 18,3 % más que un año atrás ($43.302 millones).
En contraste, cuatro entidades financieras comenzaron el año dando pérdidas: Banco Pichincha con $10.123 millones, Bancoomeva con $6.932 millones, Davibank con $6.101 millones y Lulo Bank con $2.092 millones.
Con excepción de Davibank, que aumentó su déficit en 44 %, en todos los demás casos, aunque se mantuvieron las cifras en terreno negativo, estas fueron menores a las reportadas en enero de 2025.
Corporaciones financieras en terreno mixto
De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera, cinco de las seis corporaciones financieras que operan en Colombia reportaron ganancias en enero de 2026.
El grupo estuvo encabezado por la Corporación Financiera GNB Sudameris, con un beneficio de $120.438 millones que es 22 % más alto que el año anterior ($98.249 millones), seguida de Corficolombiana, con $87.706 millones en utilidades, dos veces más que 12 meses atrás.
Por otro lado, Banca de Inversión Bancolombia cerró el ejercicio con $6.779 millones, duplicando los $3.250 millones del periodo previo, BNP Paribas llegó a $4.929 millones, esto es 6,8 veces más que antes ($727 millones), y Credicorp Capital Corporación Financiera cerró en $164 millones, con una caída del 80 %.
Finalmente, la Corporación Financiera Davivienda fue la única en cerrar el primer mes del año con saldo negativo, por cuenta de una pérdida de $4.402 millones.
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