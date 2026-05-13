Permian tuvo caída en producción por menor actividad de perforación, pero representa 12,7 % del total de Ecopetrol

El Permian es uno de los principales activos de Ecopetrol en EE. UU. para la explotación de petróleo y gas a través de fracking. Este campo registró su primera disminución en producción, cayendo 4,3 % en el primer trimestre de 2026. Lo anterior se explica por una menor actividad de perforación, asociada a una estrategia más conservadora en inversión y disciplina de capital, según manifestaron algunos analistas del mercado.
Lo cierto es que, desde 2021, venía aportando incrementos constantes en la producción de la compañía. Aunque en el primer trimestre de 2026 registró una baja, todavía representa 12,7 % de la producción total del grupo.
Alcanzó 91.800 barriles diarios durante el primer trimestre, cifra inferior a 95.900 barriles diarios registrados en el mismo periodo de 2025, y también por debajo de 94.700 barriles diarios del cuarto trimestre de 2025.
Para Iván Arroyave, experto del sector energético y banquero de inversión, este panorama también responde a declinaciones naturales, particularmente en áreas maduras y en algunos pozos ‘shale’ con curvas de caída aceleradas. Sin embargo, enfatizó en que la menor actividad de perforación y la estrategia de inversión fueron los principales factores detrás de la reducción en producción.
“La menor producción en el primer trimestre de 2026 pareció obedecer más a una moderación deliberada de actividad que a un deterioro estructural de la cuenca. El propio reporte de Ecopetrol señaló que la ‘reducción internacional del Permian estuvo asociada a la disminución de actividad establecida en el plan de inversiones’”, expresó.
Según manifestó, tras varios años de expansión acelerada, diferentes compañías del sector comenzaron a priorizar la generación de caja, la rentabilidad y el retorno a los accionistas por encima de estrategias agresivas de crecimiento en producción. A esto se suman factores como mayor disciplina en Capex, menor ritmo de perforación, presión en costos de servicios petroleros, gestión del agua y de infraestructura en zonas maduras, volatilidad reciente del mercado y el entorno geopolítico.
“Aun así, el Permian mantiene algunos de los mejores niveles de productividad por pozo del mundo. Más que un problema de recursos, lo que se está viendo es un cambio en la lógica de crecimiento y asignación de capital”, agregó.
Cabe mencionar que este activo ha ganado protagonismo en la agenda pública debido a las críticas del presidente Gustavo Petro a este tipo de inversiones, teniendo en cuenta que en él se explota petróleo y gas mediante fracking, técnica que el Gobierno Nacional rechaza por sus lineamientos ambientales.
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Sin embargo, así como el activo ha ganado espacio en el debate político, también lo ha hecho dentro del negocio principal de Ecopetrol, compañía dirigida por Juan Carlos Hurtado. Como se mencionó anteriormente, representa 12,7 % de la producción total de la compañía, es decir, aproximadamente uno de cada diez barriles producidos por la estatal energética proviene de esta cuenca.
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