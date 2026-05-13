Trump hizo petición clave a Xi Jinping antes de importante reunión en China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, sostendrán una reunión considerada estratégica para la relación bilateral entre ambas potencias. En el marco de este encuentro, Trump anunció que presentará una solicitud formal al Gobierno chino con el objetivo de promover una mayor apertura económica para las compañías estadounidenses interesadas en ampliar sus operaciones en Asia.
El pronunciamiento fue divulgado a través de Truth Social, plataforma en la que el mandatario estadounidense explicó que uno de los principales puntos de su agenda será impulsar condiciones más favorables para que las empresas de su país puedan operar e invertir en China con menos restricciones. Según indicó, la propuesta busca fortalecer la presencia de capital estadounidense en sectores considerados prioritarios para el desarrollo económico y tecnológico.
Trump afirmó que esta apertura tendría impacto en industrias como la tecnología, la manufactura y el sector automotor, además de otras áreas vinculadas a la innovación y la producción industrial. También señaló que varias de las empresas que integran la delegación empresarial que lo acompaña durante su visita cuentan con capacidad para aumentar las inversiones y desarrollar nuevos proyectos tecnológicos en territorio chino.
El mandatario estadounidense destacó que el fortalecimiento de las relaciones comerciales podría representar beneficios para ambas economías, especialmente en un momento en el que distintos mercados internacionales enfrentan desaceleración y ajustes en las cadenas globales de suministro.
Tensiones comerciales entre China y Estados Unidos
La visita presidencial se desarrolla en medio de un escenario marcado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Durante los últimos años, ambos países han mantenido disputas relacionadas con la imposición de aranceles, las restricciones al acceso de tecnologías estratégicas, la exportación de semiconductores y la competencia por el liderazgo industrial y tecnológico.
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Previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping, delegaciones económicas de las dos naciones iniciaron conversaciones en Corea del Sur. La representación estadounidense está encabezada por Scott Bessent, mientras que la delegación china es liderada por He Lifeng.
Las reuniones se llevan a cabo en el Aeropuerto Internacional de Incheon, ubicado en Seúl, y tienen como propósito avanzar en la preparación de la agenda económica que será discutida por ambos presidentes durante la cumbre bilateral. Entre los temas prioritarios se encuentran la cooperación comercial, las inversiones extranjeras, el intercambio tecnológico y las medidas para reducir las barreras económicas entre las dos potencias.