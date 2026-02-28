Trump y sus aranceles afectan también al Mundial 2026: Hay coletazos en ropa deportiva y estadios

Las políticas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump en 2025 y comienzos de 2026 están generando impactos directos en la industria deportiva mundial. El efecto se refleja en caídas bursátiles, alzas de precios al consumidor y mayores costos en infraestructura y patrocinios. Según estimaciones de la Tax Foundation, la recaudación por aranceles podría alcanzar US$635.000 millones en la década, con efectos en múltiples sectores vinculados al deporte.
El segmento más afectado es el de calzado y ropa deportiva, altamente dependiente de Asia. En el caso de Nike, cerca del 95 % de su calzado se fabrica en Vietnam, Indonesia y China. Tras anuncios arancelarios en abril de 2025, la compañía perdió alrededor de US$13.000 millones en valor de mercado en una sola jornada, con caídas bursátiles de hasta 14 % en momentos de mayor tensión.
Las tarifas impuestas alcanzaron niveles de hasta 46 % para productos provenientes de Vietnam, que concentra aproximadamente la mitad de la producción de calzado de Nike. En Indonesia, los aranceles se ubicaron cerca del 32 %, mientras que en China los gravámenes totales llegaron a escalar hasta 54 % en ciertos periodos de 2025. Este entorno ha obligado a las marcas a decidir entre reducir márgenes o trasladar los mayores costos al consumidor final.
El impacto ya se refleja en precios. Un par de zapatillas de gama alta en Estados Unidos, que se vendía en US$180, pasó a costar cerca de US$200, lo que representa un aumento aproximado del 11 %. En promedio, la inflación en productos deportivos importados se mueve entre 10 % y 15 %, según estimaciones del sector minorista.
Aranceles afectan a Nike, Adidas, Under Armour y el retail deportivo
La presión no es exclusiva de Nike. Adidas, con más del 70 % de su producción en Asia, reportó presiones de entre 2 y 3 puntos porcentuales en su margen bruto tras ajustes logísticos y reubicación parcial de proveedores. Under Armour informó incrementos de entre 8 % y 12 % en costos unitarios de textiles técnicos importados y llegó a registrar caídas de hasta 88 % en beneficios en algunos trimestres de 2025, en medio de menor demanda y volatilidad. Puma, por su parte, asumió sobrecostos logísticos cercanos al 6 % tras acelerar la diversificación de su cadena de suministro fuera de China.
El mercado global de artículos deportivos mueve más de US$400.000 millones anuales, según datos de consultoras internacionales. Un ajuste promedio de 10 % en precios implica un traslado potencial de decenas de miles de millones de dólares adicionales al consumidor final, en un entorno ya presionado por inflación y tasas de interés elevadas.
Estadios, ligas y Mundial 2026 también sienten el impacto Trump
El efecto de los aranceles no se limita a productos de consumo. Los gravámenes del 25 % al acero y al aluminio afectan directamente la construcción y renovación de estadios en Estados Unidos. Ligas como la NFL y la MLB proyectan incrementos presupuestarios de entre 8 % y 12 % en proyectos de infraestructura, debido al encarecimiento de materiales estructurales.
La reconfiguración del mercado mundial de metales también impacta a Europa y Asia. La desviación de materiales hacia otros destinos elevó los costos de infraestructura deportiva entre 5 % y 10 % en esos mercados. Esto afecta no solo estadios, sino también centros de entrenamiento y complejos deportivos financiados por gobiernos locales y clubes privados.
En deportes de motor, los equipos de Formula 1 con proveedores estadounidenses enfrentan mayores costos en componentes electrónicos y aleaciones especiales. Aunque los presupuestos de F1 están regulados por topes financieros, cualquier incremento en piezas clave obliga a reasignar recursos internos, lo que puede afectar desarrollo tecnológico durante la temporada.
Los fabricantes de bicicletas de alto rendimiento también reportaron aumentos de hasta 15 % en cuadros de carbono, debido a insumos importados y ajustes arancelarios indirectos. En el segmento doméstico, algunas máquinas de gimnasio de gama alta subieron hasta US$300 por unidad.
El mercado de patrocinios tampoco queda al margen. Empresas de los sectores automotor y tecnológico, impactadas por mayores costos de importación, comenzaron a revisar presupuestos de marketing. En torneos de tenis ATP y WTA en Estados Unidos se renegociaron contratos con recortes de entre 5 % y 10 % en algunos acuerdos comerciales.
En el contexto del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, la administración estadounidense gestionó acuerdos para mitigar tensiones. La FIFA anunció la destinación de US$75 millones a proyectos deportivos bajo mediación de EE. UU., en un esfuerzo por mantener estabilidad institucional y financiera antes del torneo.
En términos macroeconómicos, el efecto combinado de aranceles, inflación en bienes deportivos y ajustes en inversión impacta a toda la cadena: fabricantes, distribuidores, ligas, patrocinadores y consumidores. Lo que comenzó como una medida comercial terminó alterando precios, márgenes y presupuestos en uno de los sectores más globalizados de la economía.
Para Colombia y América Latina, el impacto puede trasladarse vía importaciones más costosas y ajustes en precios de marcas internacionales. En un mercado donde el consumo deportivo depende en gran medida de bienes importados, cualquier aumento sostenido en Estados Unidos tiende a reflejarse, con rezago, en otros países.
La industria deportiva enfrenta así un periodo de reorganización. Las cifras muestran que el efecto arancelario no es marginal: alcanza desde el valor bursátil de multinacionales hasta el precio que paga un aficionado por un par de tenis o una camiseta oficial.