El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de «totalmente inaceptable» la respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense, transmitida horas antes a través de Pakistán como país mediador. «Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. No me gusta. ¡totalmente inaceptable!», escribió Trump en Truth Social.
Según la agencia oficial iraní IRNA y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, quien confirmó la recepción del documento, la propuesta de Teherán prioriza el cese de hostilidades y la seguridad marítima en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, pero deja el tema nuclear para una fase posterior. Irán también exige el levantamiento de las sanciones petroleras estadounidenses, la liberación de activos congelados y mantener el control sobre el estrecho de Ormuz.
El portavoz del Ejército iraní, el general Mohammad Akraminia, advirtió que los países que apliquen las sanciones impulsadas por Washington «se enfrentarán a problemas» para atravesar el estrecho, por donde transita cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo. Los Guardianes de la Revolución amenazaron, además, con atacar bases estadounidenses en la región y «buques enemigos» si continúan los ataques contra su marina mercante.
La presión interna en Irán
El Parlamento iraní celebró este domingo su primera sesión pública desde el inicio de la guerra. Los legisladores debatieron sobre la crisis económica: la inflación interanual supera el 73 % y el rial cayó a un nuevo mínimo histórico de 1.770.000 unidades por dólar.
Destacado: Premercado | Bolsas caen y petróleo sube tras nuevos ataques entre EE. UU. e Irán: datos de Europa en la agenda.
El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, señaló en el programa Face the Nation que Irán tiene «motivación creciente» para cerrar un acuerdo debido a la presión económica, y anticipó que una vez se reabra el estrecho, los precios del petróleo podrían bajar «relativamente rápido».