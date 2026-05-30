Iván Cepeda y la reforma en contratación pública que haría: Daría contratos a JAC y otros colectivos sociales

Uno de los planteamientos del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda en materia laboral y de fortalecimiento de la economía popular consiste en promover una reforma al sistema de contratación pública en Colombia, con el propósito de ampliar la participación de organizaciones comunitarias y actores de base en los procesos de contratación estatal.
La propuesta contempla modificaciones a las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, norma que regula la contratación pública en el país. Según Cepeda, el modelo actual favorece principalmente a grandes empresas y contratistas con amplia capacidad financiera y administrativa, lo que limita la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.
De acuerdo con el congresista, las exigencias legales, técnicas y administrativas vigentes representan una barrera para que juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, mercados comunitarios, ollas comunitarias y otros colectivos sociales puedan acceder a convenios, contratos o licitaciones promovidos por entidades estatales.
Entre las principales dificultades identificadas se encuentran los requisitos relacionados con registros sanitarios, mercantiles y tributarios, además de otros trámites que suelen demandar recursos económicos y capacidad operativa que muchas organizaciones de base no poseen. En consecuencia, estas agrupaciones enfrentan mayores obstáculos para competir en igualdad de condiciones frente a empresas con estructuras consolidadas y experiencia en contratación pública.
Un modelo de contratación con requisitos diferenciados
La iniciativa plantea la creación de un esquema especial de contratación dirigido a organizaciones comunitarias y actores de la economía popular. Este modelo incluiría procedimientos simplificados, acompañamiento institucional y herramientas orientadas a facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estado, sin renunciar a los principios de transparencia y control sobre el uso de los recursos públicos.
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Cepeda ha señalado que la propuesta no busca eliminar los mecanismos de vigilancia ni reducir las obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas. Por el contrario, sostiene que el objetivo es adaptar ciertos procedimientos a las capacidades reales de las organizaciones comunitarias, permitiéndoles participar de manera más efectiva en proyectos de interés social.
El planteamiento también busca que una parte de los recursos de contratación pública llegue a pequeños contratistas vinculados con procesos comunitarios, iniciativas productivas locales y proyectos de economía popular. Según la propuesta, esta medida podría contribuir al fortalecimiento de organizaciones que desarrollan labores sociales, administran programas alimentarios, impulsan mercados campesinos y promueven actividades de desarrollo local en distintas regiones del país.
Asimismo, la iniciativa contempla una mayor participación de las comunidades en la administración y ejecución de programas dirigidos a atender necesidades de la población. Desde la perspectiva del senador, este enfoque permitiría acercar la gestión pública a los territorios, fortalecer el tejido social y promover modelos de desarrollo con una participación más activa de los ciudadanos.