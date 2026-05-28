Cepeda propone crear un Sistema Nacional Anticorrupción para Colombia: lo lideraría el exministro Iván Velásquez

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció este jueves que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, impulsará una profunda reforma anticorrupción y creará un Sistema Nacional Anticorrupción que estaría liderado por el exministro de Defensa y actual embajador de Colombia en Italia, Iván Velásquez Gómez.
Cepeda aseguró que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes centrales de su eventual gobierno y afirmó que el país enfrenta un fenómeno de “macro corrupción” que, según dijo, ya no opera como hechos aislados sino como “estructuras organizadas” infiltradas en distintas instituciones del Estado.
“La corrupción se ha convertido en un problema estructural de la sociedad colombiana. Ha dejado de ser una desviación excepcional de algunos funcionarios y se ha convertido en una estructura organizada que opera mediante redes políticas, burocráticas, económicas y criminales”, afirmó el candidato.
¿Cómo funcionará la propuesta anticorrupción de Cepeda?
El candidato planteó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia permanente de coordinación institucional enfocada no solo en sancionar delitos, sino en desmontar redes completas de corrupción.
Según explicó, el sistema incorporaría herramientas tecnológicas avanzadas, interoperabilidad de bases de datos públicas, analítica de contratación estatal e inteligencia artificial para fortalecer los mecanismos de prevención y control.
Además, anunció que presentará ante el Congreso, con mensaje de urgencia, una ley nacional anticorrupción que endurecería las penas para los delitos relacionados con gran corrupción.
Entre las medidas propuestas está la tipificación de la “gran corrupción” como delito grave y la eliminación de beneficios judiciales especiales o detención domiciliaria para altos responsables de redes corruptas.
“No más investigación caso por caso, individuo por individuo. Se van a investigar las redes, los aparatos y entramados de corrupción”, afirmó Cepeda.
El candidato también señaló que su propuesta contempla incentivos penales para quienes colaboren con información que permita recuperar recursos públicos desviados y desmantelar organizaciones criminales infiltradas en el Estado.
Otro de los pilares del proyecto será la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos. Cepeda aseguró que promoverá mecanismos de auditoría social y control ciudadano sobre la contratación estatal y la ejecución de obras públicas, con participación de organizaciones sociales, academia y sector privado.
Iván Velásquez volvería al centro del gobierno de Cepeda
Uno de los anuncios más relevantes fue la designación del exmagistrado y exministro Iván Velásquez como responsable de liderar el Sistema Nacional Anticorrupción en un eventual gobierno suyo.
“Iván Velázquez Gómez liderará en mi gobierno el Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá la responsabilidad de dirigir, organizar y poner en marcha su funcionamiento”, afirmó.
Cepeda destacó la trayectoria de Velásquez en investigaciones sobre parapolítica en la Corte Suprema de Justicia y su paso por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde lideró investigaciones contra estructuras de corrupción de alto nivel, incluido el caso “La Línea”, que derivó en la renuncia y judicialización del expresidente Otto Pérez Molina.
El candidato aseguró que bajo la dirección de Velásquez se impulsará la nueva ley anticorrupción y se coordinarán acciones para desmontar “redes criminales y mafiosas” enquistadas en instituciones del Estado.
“Quien robe los recursos públicos de los colombianos tendrá que responder ante la justicia y devolver hasta el último peso de lo apropiado ilegalmente”, concluyó Cepeda.