A horas de las votaciones presidenciales, Petro dice que buscará la constituyente

En una movida que ya ha sido ampliamente criticada por sectores políticos de oposición y de centro, el presidente Petro dice que buscará la constituyente a horas de que se defina la primera vuelta presidencial, este 31 de mayo.
De acuerdo con algunos sectores políticos, el llamado del presidente resulta contradictorio si se busca un proceso electoral sin presiones y en “plena democracia”.
Petro dice que buscará la constituyente porque, entre otras razones, considera que persisten mecanismos políticos difíciles de superar y que impiden sacar adelante las respectivas reformas políticas y económicas.
“Yo vendré aquí otra vez después de las elecciones a pedirle la firma por la Asamblea Nacional Constituyente, para que las reformas ya no sean promesas y para que con las reformas sociales no nos extorsionen”, afirmó el jefe de Estado.
Petro dice que buscará la constituyente por estas razones
Insiste el mandatario en que este proceso constituyente buscaría aprobar, por mecanismos no legislativos, las reformas a la salud y a la educación, así como la puesta en marcha de la reforma pensional, que ya fue aprobada por el Congreso, pero sigue en manos de la Corte Constitucional.
“Algunos congresistas se creen con el derecho de extorsionar al pueblo y de extorsionar al presidente, y eso no va más. Por eso hay que lograr que el constituyente, que no es más que el pueblo, haga él mismo las reformas sociales que necesita”, agregó el mandatario.
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Petro dice que buscará la constituyente, a pesar de que, en medio de la campaña que lo eligió como presidente, justamente hace cuatro años, aseguró que no impulsaría procesos para cambiar la Constitución, sino que buscaría las herramientas para hacer cumplir la que ya existe.