Así es la apuesta de Grupo Aval en tecnología e innovación para optimizar el servicio a sus clientes

Una de las grandes apuestas del sector bancario colombiano tiene que ver con su proceso de modernización tecnológica y de innovación, que le permita abordar las nuevas necesidades de los consumidores financieros.
Esta tarea no solo involucra a los clientes, sino también a los aliados y desarrolladores, para optimizar la infraestructura interna, los procesos y las funcionalidades para los usuarios.
Bajo esta premisa, el Grupo Aval, uno de los principales conglomerados financieros de Colombia, realizará esta semana la primera edición de Aval Tech Week, un encuentro creado para conectar a sus empresas y colaboradores con aliados globales de tecnología.
En este espacio, que cuenta con Valora Analitik como medio aliado, el holding financiero busca crear conversaciones que permitan impulsar la hoja de ruta digital y de innovación de todas sus entidades, como los bancos del holding, Porvenir, Corfi, AVC, dale!. y Aval Fiduciaria.
Durante la apertura del evento, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, afirmó que este evento busca fortalecer esa visión compartida entre colaboradores y aliados estratégicos.
“El cliente es el punto de partida de nuestra estrategia digital. Por eso nos hemos aliado con las grandes compañías de tecnología del mundo, para acompañarlos en sus distintos momentos de vida a partir del uso intensivo y responsable de la tecnología”, agregó Gutiérrez.
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Detalles de Aval Tech Week
Aval Tech Week hace parte de la estrategia integrada de Grupo Aval, enfocada en fortalecer la estandarización tecnológica, aprovechar la data y la analítica avanzada como activos estratégicos, impulsar una visión de cliente 360 y desarrollar soluciones más simples, seguras y pertinentes para clientes y colaboradores.
“Más que un encuentro, es un hito con el que conectaremos conocimiento, las mejores experiencias y líderes globales del sector con casos aplicados y proyectos que impulsen la reinvención de nuestras capacidades”, aseguró Ernesto Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente corporativo de Tecnología del Grupo Aval.
En línea con su visión de contar con los mejores aliados de negocio y tecnología, Aval Tech Week contará con la participación de Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Oracle, IBM, NTT DATA, Deloitte, GFT Technologies, Accenture y Claro Empresas, entre otros, que harán parte de las conversaciones de este evento.
Con Aval Tech Week, Grupo Aval apunta a consolidar una plataforma para conectar a sus equipos con aliados globales y acelerar proyectos estratégicos que impacten directamente la eficiencia, la seguridad, la innovación y la experiencia de clientes y colaboradores.