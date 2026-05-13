Grupo Aval reveló estrategia para los próximos años; se busca mayor liderazgo, eficiencia y transformación digital

Una vez publicados los resultados para el primer trimestre de 2026, el Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia, reveló su estrategia corporativa 2026-2031 y dio detalles de las transacciones en curso.
En términos financieros, el grupo reportó una utilidad neta atribuible de $336.600 millones, lo que representó una caída de 6,9 % frente al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, se explicó que el trimestre estuvo impactado por el impuesto al patrimonio, que ascendió a $312.000 millones en gastos operativos y tuvo un efecto de $210.000 millones sobre la utilidad neta atribuible.
María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, aseguró durante la llamada con inversionistas que, excluyendo ese efecto extraordinario, el desempeño del conglomerado mostró señales positivas en distintos negocios.
“El trimestre estuvo caracterizado por una mejora en la calidad de activos y el costo de riesgo, una fuerte contribución de nuestro sector no financiero y un progreso continuo en eficiencia operacional”, señaló.
La ejecutiva agregó que las principales presiones para el trimestre estuvieron relacionadas con el costo de fondeo, en medio del nuevo ciclo de endurecimiento monetario, así como el impacto del impuesto al patrimonio.
Grupo Aval avanza en estrategia 2026-2031
Durante la presentación de resultados, el conglomerado también anunció oficialmente su estrategia corporativa para el periodo 2026-2031, enfocada en relevancia de mercado, eficiencia operacional y transformación tecnológica.
Según explicó Gutiérrez, la hoja de ruta del grupo estará organizada alrededor de tres ejes: relevancia, oportunidades e impacto, que se desarrollarán mediante diez pilares estratégicos.
“Estamos acelerando la eficiencia y estandarización, liderando la transformación digital y convirtiendo los datos y la inteligencia artificial en ventajas competitivas”, afirmó la presidenta del grupo.
La compañía aseguró además que mantendrá un foco en fortalecimiento de gobierno corporativo, gestión de riesgos y desarrollo de talento, buscando consolidar su posición como uno de los grupos financieros líderes del país.
Efectos del negocio con Itaú en Banco de Bogotá
Otro de los puntos destacados por el conglomerado fue el avance en la adquisición del negocio de banca personal de Itaú por parte de Banco de Bogotá, transacción que Grupo Aval calificó como un movimiento estratégico para fortalecer su presencia en banca retail.
Jorge Castaño, vicepresidente de activos financieros y eficiencia del holding, explicó que la operación permitiría sumar $3,3 billones en cartera vigente, equivalente a 34 meses de expansión orgánica, así como $3,2 billones en cartera hipotecaria.
Con esto, Banco de Bogotá alcanzaría una participación cercana a 12,8 % en el mercado hipotecario colombiano. Además, se proyecta un crecimiento de $4,1 billones en depósitos de personas naturales y la incorporación de cerca de 277.000 nuevos clientes.
“Esta transacción no es solamente una iniciativa de crecimiento. Es un reposicionamiento estructural de Banco de Bogotá como una fuerza relevante en la banca retail colombiana”, afirmó Castaño.
Se indicó además que espera recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes en las próximas semanas y que ya avanza en los preparativos operativos para ejecutar el proceso de integración.
Aval Fiduciaria fortaleció su posición en gestión de activos
En el negocio fiduciario, Grupo Aval destacó la integración de Aval Fiduciaria, proceso que concluyó el 2 de enero de 2026. La entidad inició esta nueva etapa con activos bajo administración por $198 billones, 33 fondos de inversión conectados y 5.700 mandatos fiduciarios.
Durante el trimestre, Aval Fiduciaria alcanzó una participación de mercado de 19 % en comisiones y registró ingresos por $151.400 millones, con un crecimiento anual de 12,5 %.
Además, los activos bajo administración crecieron 4,2 % hasta $206,5 billones, mientras que los fondos de inversión colectiva aumentaron su participación de mercado hasta 22,3 %.
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