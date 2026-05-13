«Oviedo podría ser director de Planeación Nacional»: Paloma Valencia sobre su equipo

La candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, dio detalles de su equipo de trabajo si eventualmente llega a la Casa de Nariño.
En cuanto al papel de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, señaló que dependerá de él, “sería un excelente director de Planeación Nacional o un excelente ministro de casi cualquier cartera”, pero que él deberá definir dependiendo de sus cualidades.
Agregó que espera tener no solo ministros uribistas, sino también de centro y hasta “uno de izquierda que sea muy bueno”; eso sí, no salvaría a ningún ministro actual del Gobierno, aunque sí rescataría a alguno del inicio del mandato de Petro, que eran de “izquierda democrática y no activistas”.
Entre las figuras que Paloma podría reencauchar está el exministro de Educación, Alejandro Gavirira, quien estuvo seis meses en el cargo y ahora es fuerte opositor del gobierno.
¿Cómo va la fórmula presidencial?
Paloma y Oviedo han venido ganando terreno desde las consultas interpartidistas y hoy disputan el segundo lugar en la carrera presidencial de 2026, detrás del líder en intención de voto, Iván Cepeda.
Las encuestas más recientes muestran una competencia apretada. El sondeo de CNC, publicado el 30 de abril, le da a Paloma un 15,6 % de intención de voto, frente al 20,4 % de Abelardo.
Por su parte, Atlas ubica a Paloma con 20,9 %, mientras que De la Espriella alcanza 29,4 %. Invamer registra un escenario más ajustado, con 19,8 % para Paloma y 21,5 % para De la Espriella.
En la más reciente medición de GAD3, De la Espriella obtiene 21 %, mientras que Paloma marca 13 %. Entretanto, la encuesta de Guarumo refleja la contienda más apretada hasta ahora, con 23,9 % para Abelardo y 22,8 % para Paloma.