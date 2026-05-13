Estas son las oportunidades de inversión en Colombia en medio de la volatilidad global

Los mercados de abril tuvieron bastantes movimientos: en pocas semanas, los principales índices bursátiles pasaron de correcciones bruscas a recuperaciones históricas, la Reserva Federal endureció su tono y el petróleo superó los US$100 por barril. Sin embargo, en medio de esa turbulencia, Colombia ofreció una historia distinta: el peso se apreció a niveles no vistos en cinco años y la deuda pública local se valorizó, generando condiciones que los gestores de portafolio rara vez encuentran alineadas al mismo tiempo.
El análisis de Colfondos para abril de 2026 apunta un contexto que hace más valiosas ciertas ventanas de entrada. Renta fija local con tasas de doble dígito, tecnología estadounidense respaldada por resultados sólidos y mercados internacionales con valoraciones atractivas conforman un mapa de oportunidades que vale la pena leer con atención, sobre todo porque algunas de ellas tienen fecha de vencimiento.
El gran condicionante del mes fue la inflación: en Estados Unidos, el IPC de marzo se aceleró a 3,3 % anual, lo que llevó a la Reserva Federal a mantener las tasas en 3,50 %–3,75 % con un tono más restrictivo de lo esperado. El mercado descartó por completo recortes para 2025 y comenzó a descontar un posible aumento hacia 2027. En Europa, la tensión geopolítica complicó el panorama inflacionario, aunque el BCE y el Banco de Inglaterra optaron por mantener sus tasas sin cambios.
Por su lado, en Colombia, el Banco de la República mantuvo por unanimidad su tasa en 11,25 %, priorizando la estabilidad en un entorno preelectoral. La decisión, sumada al desmonte parcial del Total Return Swap (TRS) por parte del Ministerio de Hacienda y a los precios elevados del petróleo, creó condiciones favorables para la valorización de la deuda pública local.
En el frente cambiario, el peso vivió uno de sus mejores meses en años: la TRM cerró abril en $3.621, su nivel más bajo en aproximadamente cinco años. El carry atractivo de la tasa local, los precios del crudo y la oferta de dólares por el desmonte del TRS fueron los principales motores. No obstante, hacia el cierre del mes el peso cedió algo de terreno ante el tono más moderado de la Fed.
¿Qué oportunidades identifica Colfondos?
Ante este panorama, el análisis de estrategia mensual de Colfondos señala tres focos de oportunidad diferenciados por perfil de riesgo:
Renta fija local: rendimientos de doble dígito poco frecuentes
Con el bono de referencia a 10 años cerca del 13 %, los TES colombianos ofrecen rendimientos difícilmente replicables en mercados emergentes con fundamentos similares. Para el inversionista, esto representa una ventana concreta: capturar tasas altas antes de que el Banrep retome un ciclo de recortes. Quienes entren ahora a papeles de mediano plazo podrían beneficiarse tanto del cupón como de la valorización de precio cuando las tasas bajen.
Tecnología en EE. UU.: los fundamentales acompañan
El sector tecnológico estadounidense volvió a sorprender en resultados corporativos. La expansión en inversión empresarial vinculada a inteligencia artificial sostiene un ciclo que, a pesar de las tasas altas, sigue generando retornos superiores. El fondo Avanza Mayor Riesgo de Colfondos acumula 14,11% en lo corrido del año con exposición a este segmento. Para el inversionista con tolerancia al riesgo, mantener o incrementar posiciones en renta variable tecnológica sigue siendo una apuesta estratégica.
Japón y emergentes selectivos: diversificación con criterio
Japón se perfiló como el mercado desarrollado más dinámico de abril. Sus valoraciones razonables y la recuperación de utilidades corporativas ofrecen una alternativa de diversificación internacional. En emergentes, China mostró un PIB del primer trimestre mejor de lo esperado, aunque persisten riesgos deflacionarios y comerciales. Colfondos privilegia mercados con fundamentos sólidos y menor exposición a tensiones arancelarias con Estados Unidos.
Así, con estas opciones, el entorno actual premia la selectividad: a nivel local, la renta fija colombiana ofrece una oportunidad de entrada atractiva y acotada en el tiempo: las tasas actuales reflejan un ciclo restrictivo que no durará indefinidamente. A nivel internacional, la tecnología y Japón siguen siendo los activos con mejor relación riesgo-retorno en un contexto donde la Fed no bajará las tasas tan pronto como se esperaba.
Para el inversionista colombiano, el mensaje es claro: la volatilidad global ha creado precios de entrada que rara vez se dan con fundamentos tan sólidos en la deuda local, y los portafolios diversificados hacia tecnología e internacional han demostrado su capacidad de generar retornos superiores incluso en entornos complejos.
Capitalizar estas ventanas, con horizonte de mediano plazo y perfil de riesgo bien definido, es la clave de la estrategia para los próximos meses.