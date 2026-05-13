Colsubsidio lanza la tercera temporada de su video podcast Visión Sostenible con líderes empresariales

Tras superar los tres millones de visualizaciones en su segunda temporada, Colsubsidio presenta la tercera temporada de Visión Sostenible, un video podcast que reúne a líderes empresariales para conversar sobre cómo la sostenibilidad se ha convertido en un eje estratégico para la innovación, el crecimiento y la generación de impacto en las organizaciones. Mediante sus experiencias, los invitados comparten retos, aprendizajes y resultados de iniciativas que están transformando distintos sectores del país.
El formato se ha consolidado como un referente audiovisual para visibilizar proyectos que aportan soluciones a los desafíos globales y que han sido reconocidos por Xposible; la comunidad de Colsubsidio que reconoce y visibiliza iniciativas empresariales que logran un equilibrio entre la rentabilidad económica y la sostenibilidad social y ambiental.
En esta edición, el video podcast amplía su alcance gracias a una alianza estratégica con la Universidad EAN, institución que aporta una mirada académica y experta al análisis de proyectos y tendencias en desarrollo sostenible.
“Es indudable que Colsubsidio y su iniciativa Xposible marcan una pauta importantísima en la construcción de sostenibilidad empresarial. Es una labor pionera y de alto impacto que promueve una visión más consciente y responsable”, afirmó Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y líder en temas socioambientales.
Entre la empresas que participan en esta temporada se encuentran Colgas, Universidad Minuto de Dios, Disan Latam, Pavco Wavin, Elis Colombia, Corficolombiana, GoTrendier, Porvenir, Davivienda, Parque Jaime Duque, Vanti, Racafé, Palmar de Oriente, Innovakit y Monet.
Los episodios profundizan en la implementación de proyectos que abarcan desde modelos de negocio circulares y estrategias de descarbonización hasta programas de impacto social y alianzas productivas, evidenciando que la sostenibilidad se ha convertido en una apuesta estratégica para las empresas que buscan crecer y mantenerse en el tiempo.
A través de Visión Sostenible, Colsubsidio resalta experiencias empresariales que ya están generando impactos medibles e inspira a más actores del sector privado a sumarse a la transformación sostenible del país.
A partir del 13 de mayo, los primeros capítulos de esta nueva temporada podrán verse y escucharse a través del canal de YouTube de Xposible Colsubsidio, la página web Xposible.com y Spotify.