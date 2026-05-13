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Recaudo tributario en abril se habría mantenido por debajo de la meta del Gobierno

Bancolombia proyecta que el recaudo de impuestos en abril totalizó $24,6 billones y se ubicó $1,7 billones por debajo de la expectativa del Gobierno.

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Recaudo tributario
Según Bancolombia, hasta abril, solo se ha recaudado el 32,2 % de los $317,5 billones fijados como meta para todo 2026. Imagen: Valora Analitik

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El más reciente informe del Pulso Tributario Bancolombia, basado en información transaccional y modelos de machine learning, proyecta que el recaudo de impuestos en abril de 2026 totalizó $24,6 billones.

Recaudo tributario en abril de 2026

Aunque esta cifra representa un incremento anual del 10,2 %, se ubica aproximadamente $1,7 billones por debajo de la expectativa del Gobierno, de acuerdo con las proyecciones del Plan Financiero de este año.

Del mismo modo, la estimación del acumulado entre enero y abril ($102,2 billones) revela un subcumplimiento frente a las metas trazadas por el Ministerio de Hacienda con todo y un crecimiento del 8,2 % frente al mismo periodo de 2025.

Según Bancolombia, hasta abril, se ha recaudado el 32,2 % de los $317,5 billones fijados para todo 2026. La entidad financiera explicó que este menor desempeño se debe principalmente al comportamiento negativo de los aranceles, que cayeron un 9,1 % anual, y a la baja dinámica del IVA externo, que apenas creció un 2,7 %.

Recaudo tributario en abril de 2026

De hecho, el mapa de calor de la entidad muestra contrastes significativos en la dinámica de los diferentes impuestos.

Mientras el impuesto de renta creció un 9,8 % en el acumulado de 12 meses a abril, el IVA interno avanzó un 7,8 %. También destaca el recaudo por timbre, con una variación anual del 222,9 %, así como el rubro de gasolina y ACPM, que registró un salto del 60,5 %.

Por el contrario, el impuesto al patrimonio continúa mostrando tasas negativas de -15,1 % en su variación anual acumulada.

El gasto avanza a un ritmo superior al planeado

Contrario a la debilidad vista en los ingresos, la ejecución del gasto habría mostrado un dinamismo mayor al programado, de acuerdo con la proyección de Bancolombia a partir de los registros del sector de administración pública.

El Pulso de Ejecución estima que en abril, el Gobierno Nacional Central ejecutó compromisos por $35 billones, un incremento del 4,9 % frente al año anterior.

Así, en lo corrido del año, los recursos comprometidos ascienden a $222,4 billones. Esta cifra equivale al 40,7 % del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que es de $547 billones.

Recaudo tributario y ejecución del presupuesto en abril de 2026

La entidad financiera resaltó que para cumplir con el cronograma oficial, el Gobierno debió haber comprometido $194,7 billones a abril; no obstante, la ejecución real supera esta meta mensual en aproximadamente $27,6 billones.

«Los índices buscan capturar la dinámica reciente de dos variables fundamentales para la evolución del déficit fiscal: el recaudo tributario y la ejecución del PGN», señaló Laurta Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia.

Con un recaudo que no alcanza la meta y un gasto que supera la programación, el equilibrio fiscal de 2026 enfrenta un reto creciente en los meses restantes del año.

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Tags: Bancolombia, Dian, impuestos en Colombia
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