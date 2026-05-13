Recaudo tributario en abril se habría mantenido por debajo de la meta del Gobierno

El más reciente informe del Pulso Tributario Bancolombia, basado en información transaccional y modelos de machine learning, proyecta que el recaudo de impuestos en abril de 2026 totalizó $24,6 billones.
Aunque esta cifra representa un incremento anual del 10,2 %, se ubica aproximadamente $1,7 billones por debajo de la expectativa del Gobierno, de acuerdo con las proyecciones del Plan Financiero de este año.
Del mismo modo, la estimación del acumulado entre enero y abril ($102,2 billones) revela un subcumplimiento frente a las metas trazadas por el Ministerio de Hacienda con todo y un crecimiento del 8,2 % frente al mismo periodo de 2025.
Según Bancolombia, hasta abril, se ha recaudado el 32,2 % de los $317,5 billones fijados para todo 2026. La entidad financiera explicó que este menor desempeño se debe principalmente al comportamiento negativo de los aranceles, que cayeron un 9,1 % anual, y a la baja dinámica del IVA externo, que apenas creció un 2,7 %.
De hecho, el mapa de calor de la entidad muestra contrastes significativos en la dinámica de los diferentes impuestos.
Mientras el impuesto de renta creció un 9,8 % en el acumulado de 12 meses a abril, el IVA interno avanzó un 7,8 %. También destaca el recaudo por timbre, con una variación anual del 222,9 %, así como el rubro de gasolina y ACPM, que registró un salto del 60,5 %.
Por el contrario, el impuesto al patrimonio continúa mostrando tasas negativas de -15,1 % en su variación anual acumulada.
El gasto avanza a un ritmo superior al planeado
Contrario a la debilidad vista en los ingresos, la ejecución del gasto habría mostrado un dinamismo mayor al programado, de acuerdo con la proyección de Bancolombia a partir de los registros del sector de administración pública.
El Pulso de Ejecución estima que en abril, el Gobierno Nacional Central ejecutó compromisos por $35 billones, un incremento del 4,9 % frente al año anterior.
Así, en lo corrido del año, los recursos comprometidos ascienden a $222,4 billones. Esta cifra equivale al 40,7 % del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que es de $547 billones.
La entidad financiera resaltó que para cumplir con el cronograma oficial, el Gobierno debió haber comprometido $194,7 billones a abril; no obstante, la ejecución real supera esta meta mensual en aproximadamente $27,6 billones.
«Los índices buscan capturar la dinámica reciente de dos variables fundamentales para la evolución del déficit fiscal: el recaudo tributario y la ejecución del PGN», señaló Laurta Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia.
Con un recaudo que no alcanza la meta y un gasto que supera la programación, el equilibrio fiscal de 2026 enfrenta un reto creciente en los meses restantes del año.
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