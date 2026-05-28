Dólar en Colombia abre a la baja en $3.625; inflación PCE de EE. UU. se mantiene por encima del objetivo

El dólar en Colombia inicia la jornada en $3.625, retrocediendo desde el cierre de ayer de $3.626,66.
La moneda estadounidense enfrenta una presión doble: por un lado, datos macroeconómicos en EE. UU. que obligan a endurecer la postura monetaria; por otro, una tensión geopolítica que no termina de despejarse a pesar de los esfuerzos diplomáticos.
Rodrigo Lama (Global66) advierte que la tasa de cambio podría intentar profundizar hacia la zona de los $3.600, pero enfatiza que este movimiento estará «influenciado fuertemente por el escenario político local» de esta semana.
Según el experto, la posibilidad de un cambio radical en la conducción económica del país tras las elecciones es hoy el principal ruido que impide que el peso se fortalezca con mayor contundencia.
Frente macro: PCE en EE. UU.
El indicador de precios del gasto en consumo personal PCE (la métrica favorita de la FED) subió al 3,8 % anual en abril, muy por encima del objetivo del 2 %, aunque dentro de las expectativas. Por su parte, el core PCE (subyacente) también se disparó al 3,3 %.
JP Tactical Trading señaló que estos números «destruyeron el escaso optimismo» que existía, ya que refuerzan la idea de que la Reserva Federal no tendrá más opción que subir los tipos de interés para controlar la presión inflacionaria.
La administración de Kevin Warsh (quien tomó posesión el pasado 22 de mayo) enfrenta ahora el desafío de equilibrar este repunte inflacionario con la presión política del presidente Donald Trump. Warsh se encuentra bajo un escrutinio total, ya que el mercado busca pistas sobre si mantendrá una postura restrictiva para frenar los precios o si cederá a las presiones de la Casa Blanca para fomentar el crecimiento.
El acuerdo en Medio Oriente sigue siendo un espejismo
Aunque los medios estatales iraníes reportaron avances en un borrador de acuerdo, los hechos sobre el terreno cuentan una historia distinta.
Estados Unidos realizó un nuevo bombardeo contra un centro de control en Bandar Abás y derribó cuatro drones iraníes. Funcionarios de la Casa Blanca insisten en que son acciones defensivas para proteger el Estrecho de Ormuz, pero estos movimientos mantienen la tregua en un hilo.
El Brent subió un 2,2 % a US$94,3, y el WTI sigue firme en US$90 (+2,4 %). La Agencia Internacional de la Energía (AIE) reportó la mayor caída mensual de inventarios de su historia (170 millones de barriles), lo que hace temer que el mercado se mantenga desabastecido por mucho tiempo.
En un giro inesperado, Marco Rubio reveló que, desde la captura de Nicolás Maduro en enero, se han entregado más de 10 millones de barriles de crudo venezolano a EE. UU. como parte de la «hoja de ruta de estabilización», un dato que añade complejidad al mapa energético regional.
—